Kronprinsesse Mette-Marit besøkte Rikshospitalet med hele familien

Hele kongefamilien samlet seg torsdag ved Rikshospitalet der kronprinsesse Mette-Marit behandles for alvorlig lungefibrose. Kronprins Haakon kom hjem fra Japan, mens prinsesse Ingrid Alexandra returnerte fra Australia.

Hele den norske kongefamilien samlet seg torsdag ved Rikshospitalet i Oslo, der kronprinsesse Mette-Marit gjennomgår behandling for sin alvorlige lungefibrose. Ifølge TV 2 var både kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til stede, noe som bekreftes av bilder publisert av mediehuset.

Kronprinsessen har siden desember vært forberedt på en mulig lungetransplantasjon, og Rikshospitalet er det eneste stedet i Norge der denne typen operasjoner utføres. Besøket torsdag varte i to og en halv time, og det er foreløpig uklart om kronprinsessen ble innlagt eller om det kun var en kontroll. Kronprins Haakon kom hastende hjem fra Japan torsdag morgen, etter å ha forkortet sitt offisielle opphold.

Samtidig returnerte prinsesse Ingrid Alexandra fra studier i Australia onsdag, slik at hele familien kunne være samlet ved sykehuset. Kong Harald, som var til stede ved kongens serieseilaser i Kongelig Norsk Seilforening, uttalte til NTB at han ikke hadde detaljert kjennskap til årsaken til sykehusbesøket, men understreket at familien står sammen i en vanskelig tid. Kongehuseksperter beskriver situasjonen som dramatisk, gitt kronprinsessens alvorlige helsetilstand.

Lungefibrose er en kronisk og progressiv lungesykdom som fører til arrdannelse i lungevevet, noe som gjør det vanskelig å puste. For kronprinsesse Mette-Marit, som har hatt sykdommen over flere år, kan en lungetransplantasjon være den eneste livreddende behandlingen. Slike operasjoner er krevende og krever lang rehabilitering. Det norske kongehuset har tradisjonelt vært tilbakeholdne med helseinformasjon, men sykdommen har vært offentlig kjent siden 2018.

Denne uken har medieoppmerksomheten vært intens, med flere norske aviser som har fulgt familien tett. Dagbladet melder at det ikke er kjent om Mette-Marit selv var med under hele besøket, men at familien samlet seg rundt henne. Kongefamiliens tilstedeværelse på Rikshospitalet har skapt spekulasjoner om at en lungetransplantasjon kan være nært forestående. Eksperter påpeker imidlertid at sykehusbesøket like gjerne kan være en rutinemessig kontroll eller forberedelse til en kommende operasjon.

Uansett viser bildene av prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra som forlater fengselet i en bil at familien står samlet i en svært personlig og vanskelig tid. NTB har forsøkt å få en kommentar fra slottet om årsaken til sykehusbesøket, men har foreløpig ikke fått svar. Det forventes at kongefamilien vil uttale seg når tiden er moden, men for nå ønsker de privatliv og ro rundt kronprinsessens helse.

Denne hendelsen har også satt søkelyset på lungefibrose som sykdom og behovet for organdonasjon. I Norge står mange på venteliste for lungetransplantasjon, og kronprinsessens situasjon kan bidra til økt oppmerksomhet rundt viktigheten av å melde seg som donor. Foreløpig er det ingen offisielle oppdateringer om hennes tilstand, men familien og det norske folk håper på det beste.

Kong Harald, som selv har vært gjennom helseutfordringer, har vist stor støtte til sin svigerdatter, og hele kongefamilien ser ut til å stå samlet i denne vanskelige tiden





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