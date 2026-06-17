Kronprinsesse Mette-Marit er lungetransplantert

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomført en vellykket lungetransplantasjon. Nyheten gleder hele Norge, og kongehuseksperter tolker det som et tegn på at helsesystemet fungerer.

Det er fantastisk gode nyheter! Det sier Nettavisens kongehusekspert, Tove Taalesen, minutter etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit (52) er lungetransplantert. Ifølge Slottet er transplantasjonen vellykket.

Å se at helsesystemet fungerer tror Taalesen gleder hele det norske folk. Det var vel ingen som hadde trodd at en transplantasjon skulle gå så raskt. Det er veldig gledelig at så mange har meldt seg som donor. Det kan ha hatt en betydning for at hun har fått nye lunger, sier kongehuseksperten.

Kronprinsessens sykdom utløste en donor-boom som beskrives som historisk. Taalesen sier at nyheten er gledelig for kronprinsesse Mette-Marit, kongefamilien og alle i Norge. Hun ønsker Mette-Marit god bedring, og krysser fingrene for at alt går bra. Vi vet at det er en risikabel operasjon, men det er først og fremst gledelig.

Kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Varpe, bekrefter at kronprinsen vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden. Kongehusekspert i TV 2, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, deler Taalesens glede. Dette er en utelukkende gledelig nyhet. At lungetransplantasjonen har funnet sted og så langt er vellykket, er fantastisk.

Da er man over det verste hinderet, og jeg håper det fortsetter å gå riktig vei. I tiden fremover venter rehabilitering, opptrening og riktig medisinering for kronprinsessen. Med nye lunger på plass håper Schulsrud-Hansen at kongefamilien nå kan få ro. Man kan anta at det har vært et stressmoment for hele familien å vente på nye lunger - ventetiden er ofte det verste.

Kongehuseksperten understreker også at man ikke bør spekulere i når transplantasjonen fant sted. Det er ikke viktig, og handler om donorvern





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