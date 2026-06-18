Kronprinsesse Mette-Marit er lungetransplantert - Nå starter den ekstremt krevende veien videre

Etter en vellykket lungetransplantasjon starter kronprinsesse Mette-Marit på en ny og usikker fase. Eksperter berøker hva som venter i ukene og månedene som kommer: en ekstremt streng behandlings prosess, livslang medisinstaking og store endringer i arbeidshverdagen som Norges framtidige dronning. Medisinske fagfolk og kongehuskyndige deler detaljer om de kommende Utfordringene.

Nå starter den kritiske og risikofylte fasen for vår framtidige dronning. Samtidig feller ekspert en dyster dom: - Blir nok lenge til. SLIK BLIR VEIEN VIDERE: Dagbladet har nå snakket med flere eksperter om hva som skjer bak de lukkede dørene på sykehuset i ukene som kommer - og om hvordan tida blir videre for kronprinsessen.

Her er kronprinsparet avbildet under en fylkestur til Trøndelag i 2024. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet Beskjeden om at kronprinsesse Mette-Marit (52) har blitt lungetransplantert sendte sjokkbølger gjennom landet onsdag formiddag. Operasjonen beskrives som vellykket. Men for Mette-Marit er ikke dette målgangen, men startskuddet på en ekstremt krevende snuoperasjon.

Nå deler flere eksperter detaljer med Dagbladet om hvordan de neste, tøffe ukene i isolasjon blir for kronprinsessen - og hva som skjer når hun skal tilbake på jobb. Mens reaksjoner og lykkeønskninger strømmer inn fra hele verden, ligger Mette-Marit på sykehus, skjermet for offentligheten. Den største endringen i kronprinsessens liv starter allerede på sykesenga. For at kroppen ikke skal støte ut de nye lungene, må hun nemlig gjennomgå en behandling som endrer immunforsvaret hennes for alltid.

PÅ BESØK: Kronprinsesse Mette-Marit vil være innlagt på Rikshospitalet i flere uker. Her er prins Sverre Magnus (20) fotografert av Dagbladets fotograf på vei fra Rikshospitalet onsdag. Foto: Morten Risberg / DagbladetHer er prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fotografert utenfor Rikshospitalet den 4. juni. Foto: Javad Parsa / NTB Helsefaglig rådgiver i LHL, Marthe Gundersen, forklarer at denne balansegangen krever ekstrem oppmerksomhet i tida som kommer.

- Etter en lungetransplantasjon må pasienten bruke immundempende medisiner resten av livet for å redusere risikoen for avstøtning, sier hun til Dagbladet. Ifølge Gundersen er medisinene helt nødvendige. Men de vil også gjøre at immunforsvaret blir mindre effektivt mot infeksjoner. - Mange må være mer bevisste på smittevern enn tidligere, særlig i perioder med mye luftveisinfeksjoner i samfunnet, fortsetter hun.

PREGET: Både kronprins Haakon (52) og resten av kongefamilien har vært preget av kronprinsessens helsesituasjon i lang tid. Her er kronprinsparet avbildet under et besøk i Trondheim i 2024. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Cathrine Kildal, nestleder i Stiftelsen Organdonasjon, sier at kronprinsessens vei videre nå - som for alle som er nytransplanterte - vil være god behandling fra legene på Rikshospitalet. - Alle pasienter får tilpassede medisiner de må gå på etter å ha fått et livreddende organ.

Etter hvert vil man få komme hjem og tilpasse seg den nye hverdagen med rehabilitering og det som følger med, fortsetter hun. Kongehusekspert i Nettavisen, Tove Taalesen, sier til Dagbladet at Mette-Marits liv nå er totalt snudd på hodet. - Verden blir ikke den samme for verken kronprinsessen eller familien etter dette. Hun må leve med transplanterte lunger og ta hensyn til egen helse resten av livet.

Taalesen, som tidligere har jobbet som lakei på Slottet, kjenner godt til hvordan Mette-Marits typiske hverdag tidligere har sett ut. - En kongelig arbeidshverdag består av reiser, menneskemøter, besøk, arrangementer og representasjon året rundt. Det er en jobb hvor man hele tida møter nye mennesker. Det store spørsmålet mange stiller seg nå er hvordan den nye, medisinske hverdagen vil påvirke Mette-Marits rolle som Norges framtidige dronning.

En jobb hvor man reiser mye og møter mange mennesker står i direkte kontrast til et svekket immunforsvar. ENDRES HELT: Tove Taalesen mener Mette-Marits hverdag vil endres helt. Her er kronprinsparet avbildet under kvalifiseringskampen Norge - Moldova på Ullevaal Stadion i 2025. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetTaalesen peker på at risikoen for infeksjoner blir den største x-faktoren når Mette-Marits jobbhverdag skal planlegges framover, og sier at mye vil bli annerledes.

- Det blir nok lenge til vi ser kronprinsessen tilbake i ordinært arbeid for kongehuset. Nå starter en ny fase med medisiner og tett oppfølging. Flere spekulerer i om kronprinsesse Mette-Marit snek i donorkøen. Ekspertene avviser påstandene.

Video: Embla Hjort-Larsen, Silja Furset / Dagbladet, NTB. Kongehuseksperten sier at det blir opp til legene å vurdere hvor mye kronprinsessen kan jobbe med tida. - Vi må nok legge bort forventningen om at hun skal tilbake til en fulltidsrolle slik vi kjenner den. Arbeidsmengden hennes må tilpasses helsa - og det er både naturlig og fornuftig.

DAGEN FØR: Dagen før det ble kjent at kronprinsessen var på lista for lungetransplantasjon besøkte hun Rikshospitalet med resten av familien. Her avbildet på vei hje





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