Kronprinsesse Mette-Marit gjennomgår vellykket lungetransplantasjon

Kronprinsesse Mette-Marit har fått ny lung etter kort ventetid. Eksperter avviser påstander om særbehandling og ber om ro for familien.

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Den 52 år gamle prinsessen ble satt på venteliste for ny lungesykdom bare tolv dager før operasjonen ble gjennomført.

Den raske tiden på ventelisten har vakt debatt og spekulasjoner om mulig særbehandling, men eksperter som svensk kongehusekspert Johan T. Lindwall avviser dette kraftig. Han understreker at helsevesenet følger de samme kriteriene for alle uavhengig av status, og at ingen lege ville risikere en slik kompleks operasjon kun fordi en pasient er kongelig. Lindwall oppfordrer til at kronprinsessen får fred og ro i rehabiliteringsperioden.

Prinsesse Ingrid Alexandra forventes å måtte ta på seg et større ansvar i kongefamilien, mens prins Sverre Magnus antas å forbli mer i bakgrunnen av sin ungdom. Norske borgere, inkludert tidligere hoffdame Siri Bjotveit, uttrykker også ønske om respekt og takknemlighet for familiens tungt lønte offentlige oppdrag. Slottet vil holde offentligheten informert etter hvert, og familien trenger nå tid til hverandre. Orginalteksten inneholdt gjentatte navigasjonselementer og videoforespørsler som er utelatt i denne oppsummeringen





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