Kronprinsesse Mette-Marit har fått vellykket lungetransplantasjon

Kronprinsesse Mette-Marit er operert med ny lunge, og operasjonen er så langt vellykket. Hun ventet kort tid på et passende organ, noe som er avgjørende for et godt utfall., Den utbredte lungefibrosen gjorde transplantasjon nødvendig, og nå følges hun tett opp av leger ved Rikshospitalet for å unngå avstøtning og bygge opp styrkenium.

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomført en vellykket lungetransplantasjon, ifølge en pressemelding fra Slottet. Avdelingsleder Arnt Fiane ved Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet bekrefter at operasjonen har gått godt så langt.

Spesialist i lungesykdommer Olav Kåre Refvem, som også kommenterer til Dagbladet, beskriver nyheten som hyggelig og understreker at tidlig transplantasjon er en stor fordel. Han påpeker at ventetid kunne ha forverret tilstanden ytterligere, og at det nå er avgjørende å sikre at det nye organet fungerer normalt og at det ikke skjer avstøtning.

Are Holm, avdelingsleder ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet, legger til at kronprinsessen vil bli innlagt i flere uker for justering av medisiner, håndtering av mulige komplikasjoner og gradvis rehabilitering. Organmatching krever blodgruppe-, vevstype- og størrelsesjustering, og Rikshospitalet har understreket at det ikke er mulig å "snike" seg i køen. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag (LHL) kaller dette en viktig milepæl, men minner om at den lange rehabiliteringsprosessen først starter nå.

Helserådgiver Marthe Gundersen fra LHL sier at mottakeren vil trenge tett medisinsk oppfølging for å gjenvinne livskvalitet og krefter som sykdommen tok fra henne





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