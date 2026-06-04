Kronprinsesse Mette-Marit innlagt på Rikshospitalet: Familien samlet

Kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk av lungefibrose. Familien, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra som har reist hjem fra Australia, har vært på sykehuset.

Kronprinsesse Mette-Marit (52) har i flere år kjempet mot lungefibrose, en kronisk lungesykdom som gradvis forverrer pusten. De siste månedene har tilstanden hennes blitt betydelig verre, noe som har ført til økt bekymring i kongefamilien.

Torsdag ettermiddag ble prinsesse Ingrid Alexandra (22) observert på vei inn på Rikshospitalet sammen med kronprinsessen og resten av familien. Dette skjedde kort tid etter at de hadde forlatt Skaugum, den offisielle residensen til kronprinsparet. Besøket på sykehuset understreker alvoret i situasjonen, ettersom kronprinsessen tidligere har vært åpen om sin sykdom og dens innvirkning på hverdagen. Kronprins Haakon (52) har i flere intervjuer uttrykt dyp bekymring for ektefellens helse.

Forrige uke sa han at han syntes hun hadde blitt en del dårligere i det siste, og at han var bekymret. Siden mars har kronprinsessen blitt sett flere ganger med nesegrime og oksygentilførsel, noe som indikerer at sykdommen har utviklet seg. Lungefibrose fører til arrdannelse i lungene, noe som gjør det vanskeligere å ta opp oksygen. Dette kan i verste fall føre til alvorlige pusteproblemer og redusert livskvalitet.

Til tross for behandling, finnes det ingen kur, og sykdommen kan være progressiv. Prinsesse Ingrid Alexandra, som er datter av kronprinsparet, valgte å reise hjem fra studiene i Australia for å være sammen med moren. Dette viser hvor alvorlig situasjonen er, ettersom prinsessen normalt studerer ved University of Tasmania. Kronprinsen avbrøt også sin offisielle reise til Tokyo en dag tidligere enn planlagt.

Han hadde vært på besøk i forbindelse med et internasjonalt møte, men valgte å returnere til Norge for å støtte familien. Kongehuset har tradisjonelt vært tilbakeholdne med å kommentere helseproblemer, men har i dette tilfellet vært åpne om at kronprinsessen lider av en alvorlig sykdom. Det er uklart hvor lenge kronprinsessen vil være innlagt på Rikshospitalet, eller hva den videre behandlingen vil innebære. Legene vil sannsynligvis overvåke tilstanden nøye og justere medisiner etter behov.

Familien har bedt om privatliv i denne vanskelige tiden, men samtidig takker de for all støtte fra det norske folk. Kronprinsessen har alltid vært en populær skikkelse i Norge, og mange har uttrykt sympati for hennes kamp mot sykdommen. Forhåpentligvis vil den medisinske ekspertisen på Rikshospitalet kunne bidra til å bedre hennes livskvalitet og forlenge hennes levetid





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsesse Mette-Marit Lungefibrose Rikshospitalet Prinsesse Ingrid Alexandra Kronprins Haakon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i NorgeHun kom hjem onsdag morgen for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette-Marit.

Read more »

Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge: – Vi er en familie som er viktige for hverandre.Prinsessen landet på Oslo lufthavn onsdag morgen. Nå samles familien for å være med kronprinsesse Mette-Marit.

Read more »

Kronprinsessen Mette-Marit forberedes på mulig lungetransplantasjonKronprinsessens lege har bekreftet at hun blir forberedt på en eventuell lungetransplantasjon på grunn av en alvorlig lungesykdom. Hun er ikke offentlig bekreftet på venteliste, men kriteriene for en slik transplantasjon er grundige.

Read more »

Den norske kirke ber om bønn for kronprinsesse Mette-MaritDen norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag, som er alvorlig syk med lungefibrose. Biskop Olav Fykse Tveit sier det er naturlig å be spesielt for henne. Kronprinsessen kan trenge lungetransplantasjon.

Read more »