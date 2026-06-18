Kronprinsesse Mette-Marit Lungetransplantert - Debatt om Kø og Anonymitet

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått lungetransplantasjon, noe som har skapt debatt om prioritering og donorens anonymitet. Med spekulasjoner om at hun hoppet over i køen benyttes av leger og eksperter. Rikshospitalet understreker at det ikke er mulig å snike i donorkøen og at prioritetssystemet er basert på medisinske kriterier. Frykten for at donorens identitet kan bli avslørt på grunn av det store interessen, truer den lovpålagte anonymiteten. Operasjonen er vurdert som vellykket, og pasienten vil være innlagt i flere uker.

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått lungetransplantasjon, som vist ble utført 12 dager etter at hun ble satt på venteliste. Dette har skapt en ny debatt om lunge prioritertingssystemet og om donorens anonymitet.

Medier har spekulert i om kronprinsessen fikk en fordel ved å hoppe over i køen, noe leger og eksperter benektende. Rikshospitalet har presisert at det ikke er mulig å "snik" i en donorkø. Det er klare retningslinjer for utvelgelse som tar hensyn til blodtype, kroppsstørrelse, medisinsk egnethet, hvor godt organet passer og hvor alvorlig syk pasienten er. Derfor varierer ventetiden fra person til person.

I dette tilfellet var det trolig en rask tilgang på donorlunger som var en god medisinsk match. En annen viktig side ved saken er frykten for at donorens identitet kan bli avslørt på grunn av den enorme interessen for kronprinsessen. Lovverket gir taushetsplikt for både donor og mottaker, men med så mye fokus kan det være at donorens familie eller andre ogtilater identiteten. Stiftelsen Organdonasjon er obs på denne risikoen.

Norge samarbeider med fem andre land gjennom Scandiatransplant for å sikre organer. Operasjonen er så langt vellykket, og kronprinsessen vil være innlagt på Rikshospitalet i flere uker for å justere medisiner, håndtere komplikasjoner og trene opp kroppen. Lege Arnt Fiane fra Thoraxkirurgisk avdeling sier at det er utrolig flott at hun fikk transplantasjon så tidlig, noe som ikke alle får.

Legene understreker at hun fikk et organ som passerte, og at det var en fordel at det gikk fort for å unngå at tilstanden forverret seg. Nå holder teamen øye med at organet fungerer normalt og at det ikke skjer avstøtning. Presskonferanse ble holdt 5. juni hvor legene Are Holm og Arnt Fiane gav uttalelser. De uttrykte glede over at alt har gått bra så langt.

Donor- og mottakerens anonymitet er lovpålagt, men det store medieinteressen øker risikoen for at anonymiteten svekkes. Dette viser komplekse utfordringer med å kombinere privat med offentlig i transplantasjonsmedisin





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