Kronprinsesse Mette-Marit lungetransplantert etter kritisk ventetid

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Hun ble satt på venteliste 5. juni, og operasjonen ble fullført kun tolv døgn senere. Den krevende tiden med venting, håp og frykt har også rammet familien, som samtidig måtte håndtere en anelse rettssak mot Marius Borg Høiby. Massiv støtte fra befolkningen og en eksplosjon i organdonasjon ble registrert i løpet av perioden.

Den krevende ventetiden for kronprinsesse Mette-Marit var over på mindre enn to uker. En familie som har ventet, håpet og fryktet, sier kongehuseksperten om den intense perioden. 5. juni kunngjordes det at kronprinsessen var satt på venteliste for en lungetransplantasjon.

Etter flere år med sykdom og en gradvis forverring av lungefibrosen, startet dermed de tolv mest intense døgnene den moderne kongefamilien har opplevd. Nyheten kom etter en periode hvor hun stadig oftere ble observert med oksygentilførsel. Overlege og lungespesialist Are Holm på Rikshospitalet uttalte samme dag at lungefunksjonsundersøkelsene hadde hatt et dramatisk fall de siste månedene. Saken spredte seg raskt internasjonalt, og bilder fra 17. mai der kronprinsessen bar nesegrim og fikk oksygentilførsel utenfor Skaugum fikk breddekning.

Hun rammet en nerve både i Norge og utenfor landsens grenser. Allerede dagen etter kunngjøringen opplyste Aleksander Sekowski fra Stiftelsen Organdonasjon at antallet donorer hadde eksplodert - 26 ganger flere fylte ut donorkort for første gang sammenlignet med en vanlig dag. Mens familien ventet på nye lunger til kronprinsessen, pågikk samtidig en annen tiltalende sak: Marius Borg Høiby ventet på dom etter en omfattende rettssak. Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon besøkte ham i Oslo fengsel 7. juni.

Kronprins Haakon justerte også sitt offisielle program for å være med sin kone, blant annet droppet han deltagelse i det svenske kongeparets gullbryllup 13. juni. Mandag 15. juni kom dommen mot Høiby - fire års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling - en dom som ankes. Samme dag ble et mottakelse for konsuler på Slottet avlyst. 17. jun kom den store lettelsen: Kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet.

Tolv døgn hadde gått fra hun ble satt på venteliste til operasjonen var utført. Etter operasjonen har hun fått støtte av sine nærmeste, inkludert kronprinsen, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Selv i denne vantroede tiden fortsatte kongeparet med offisielle plikter, som den siste gullbryllupsfeiringen i Stockholm. Det sier noe om kongeligs innsats: "Selv når livet setter alt annet på pause, fortsetter pliktene.

" Den massive støtten fra befolkningen var også tydelig, som under kongeparets fylkestur til Beiarn der det ble skrevet varme hilsener til kronprinsessen langs veien. Bak titler og offisielle smil har dette først og fremst vært en familie som har ventet, håpet og fryktet, akkurat som enhver annen familie i en lignende situasjon





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsesse Mette-Marit Lungetransplantasjon Ventetid Organdonasjon Kongefamilien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinsesse Mette-Marit er lungetransplantert - Nå starter den ekstremt krevende veien videreEtter en vellykket lungetransplantasjon starter kronprinsesse Mette-Marit på en ny og usikker fase. Eksperter berøker hva som venter i ukene og månedene som kommer: en ekstremt streng behandlings prosess, livslang medisinstaking og store endringer i arbeidshverdagen som Norges framtidige dronning. Medisinske fagfolk og kongehuskyndige deler detaljer om de kommende Utfordringene.

Read more »

Kronprinsesse Mette-Marit Lungetransplantert - Debatt om Kø og AnonymitetKronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått lungetransplantasjon, noe som har skapt debatt om prioritering og donorens anonymitet. Med spekulasjoner om at hun hoppet over i køen benyttes av leger og eksperter. Rikshospitalet understreker at det ikke er mulig å snike i donorkøen og at prioritetssystemet er basert på medisinske kriterier. Frykten for at donorens identitet kan bli avslørt på grunn av det store interessen, truer den lovpålagte anonymiteten. Operasjonen er vurdert som vellykket, og pasienten vil være innlagt i flere uker.

Read more »

Kronprinsesse Mette-Marits nye hverdag etter lungetransplantasjonKronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, noe som vil endre hennes liv og rolle i kongehuset. Hun må nå leve med et svekket immunforsvar og være svært forsiktig. Eksperter vurderer at hun sannsynligvis ikke vil kunne returning til en fulltidsrolle med en gang, og hennes arbeidshverdag må tilpasses helsen. Det tas også eksempler med prins Daniel av Sverige, som ble friskt etter en nyretransplantasjon. I Frankrike herjer en ny hetebølge med temperaturer oppover 40 grader.

Read more »

Kronprinsesse Mette-Marit gjennomgår vellykket lungetransplantasjonKronprinsesse Mette-Marit har fått ny lung etter kort ventetid. Eksperter avviser påstander om særbehandling og ber om ro for familien.

Read more »