Kronprinsesse Mette-Marit med nesekateter og stol under 17. mai-feiringen

Kronprinsesse Mette-Marit stilte med nesekateter og med stol tilgjengelig da hun hilste barnetoget på Skaugum under 17. mai-feiringen. Hun brukte en stol da hun hilste barnetoget, og måtte på et tidspunkt avbryte seansen og gå inn. Kronprinsessen er alvorlig syk med kronisk lungefibrose, og fortalte før jul at hun vil trenge en lungetransplantasjon i løpet av noen år, fordi sykdommen hadde forverret seg den siste tida.

Kronprinsessen hadde pustehjelp da hun og familien hilste på barnetoget på Skaugum. Samtidig manglet en sentral brikke. Vinker til toget: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus vinker til barnetoget på 17. mai, i tråd med tradisjonen.

Kronprinsessen er alvorlig syk med kronisk lungefibrose, og fortalte før jul at hun vil trenge en lungetransplantasjon i løpet av noen år, fordi sykdommen hadde forverret seg den siste tida. Dette blir nok en annerledes 17. mai for kongefamilien. Jeg håper hun holder ut så lenge som mulig gjennom dagen





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsesse Mette-Marit Nesekateter Stol 17. Mai-Feiringen Kronisk Lungefibrose Lungetransplantasjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hamsundagene fortsetter kronprinsessens beskytterskapIn light of media coverage related to Crown Princess Mette-Marit's relationship with convicted sex offender Jeffrey Epstein and her statements in the case, Hamsund, the festival, and Nordlandsmuseet have conducted a thorough assessment of her protection. They continue to uphold her protection at present.

Read more »

Kronprinsesse fortsetter å bidra mest mulig, selv med usikkerhet om deltakelseKronprinsessen har vært syk på slottsbalkongen og måtte begrense oppholdet i sola for å få hjelp til å helbrede sår fra solskader. Hun har likevel vært på besøk og hilse fra slottsbalkongen, som er den viktigste symbolhandlingen som kongefamilien utfører.

Read more »

Kronprinsfamilien markerer nasjonaldagenKronprinsfamilien har markert nasjonaldagen med enholdt 17. mai-tog fra trappen på Skaugum. Sverre Magnus og kronprinsessen stilte opp i bunad, mens kronprinsessen Mette-Marit viste seg i et annet antrekk enn tradisjonell. Også prinsesse Ingrid Alexandra deltok i 17. mai-feiringer i Sydney, og traditionsenke kongefamilien vinker fra Slottsbalkongen.

Read more »

Kronprinsesse Mette-Marit med nesekateter under 17. mai-feiringenKronprinsesse Mette-Marit stilte med nesekateter og med stol tilgjengelig da hun hilste barnetoget utenfor Skaugum. Hun brukte en stol og måtte på et tidspunkt avbryte seansen og gå inn. Kongefamiliens representant er en handling som samler landet innadtil.

Read more »