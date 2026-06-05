Kronprinsesse Mette-Marit på Rikshospitalet - familien samlet før mulig lungetransplantasjon

Kronprinsesse Mette-Marit tilbrakte torsdag ettermiddag over to timer på Rikshospitalet sammen med kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert besøket, men eksperter tror det kan være et informasjonsmøte i forkant av en lungetransplantasjon. Samtidig har interessen for organdonasjon økt kraftig.

Torsdag ettermiddag tilbrakte kronprinsesse Mette-Marit om lag to og en halv time på Rikshospitalet i Oslo. Hun ankom sammen med kronprins Haakon og datteren prinsesse Ingrid Alexandra, som kjørte bilen fra Skaugum.

Under og etter besøket har Dagbladet forsøkt å få svar fra Slottet om kronprinsessens helsestatus og årsaken til oppholdet, men Slottet har foreløpig ikke besvart henvendelsene. Informasjonssjefen i Stiftelsen Organdonasjon, Ole Johan Sekowski, kommenterer situasjonen. Han mener familien sannsynligvis har hatt et informasjonsmøte for å forberede seg på hva som venter når man står på venteliste for lungetransplantasjon. Sekowski understreker at kronprinsessen trolig verken er utredet eller transplantert ennå.

En utredning tar vanligvis en dag eller to, og innebærer grundige undersøkelser som pusteprøver og blodprøver for å vurdere om pasienten vil tåle en transplantasjon. Han tror kronprinsessen vil gjennomgå dette alene. Oppmerksomheten rundt kronprinsessens lungefibrose har ført til en massiv økning i interessen for organdonasjon. Sekowski opplyser at donorkortsidene har opplevd nesten en femdobling i trafikken etter at kronprinsparet fortalte om sykdomsforverringen i et intervju med NRK i desember.

Dagen etter intervjuet ble det registrert 930 nye donorkort, og de påfølgende dagene kom det henholdsvis 462 og 1112 registreringer. Dette gir håp til alle som venter på et nytt organ, og kan også komme kronprinsessen selv til gode. Lungefibrose er en alvorlig sykdom som medfører dannelse av arrvev i lungene, noe som gjør dem stivere og mindre i stand til å ta opp oksygen. Pasienten opplever tørrhoste og kortpustethet, og i alvorlige tilfeller kan åndenød oppstå selv i hvile.

Det finnes ingen kur, men behandling kan bremse utviklingen og lindre symptomer, inkludert medisiner, oksygentilførsel, rehabilitering og i noen tilfeller lungetransplantasjon. Kronprinsessen fikk diagnosen i 2018, og den siste tiden har tilstanden forverret seg. Hun har siden mars flere ganger blitt observert med nesegrime og oksygentilførsel. Kronprins Haakon uttalte nylig at han er bekymret for hennes helse, og at hun er blitt betydelig dårligere.

Prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Australia for å være sammen med moren, og kronprinsen avkortet sin offisielle reise til Tokyo av samme grunn. Familien er samlet, og dette er en fin ting før man blir satt på venteliste for en lungetransplantasjon





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