Kronprinsesse Mette-Marit på venteliste for lungetransplantasjon: Spørsmål om åpenhet og anonymitet

Kronprinsesse Mette-Marit står på liste for lungetransplantasjon. Når en donorlunge blir tilgjengelig, må operasjonen skje raskt. Loven krever anonymitet mellom donor og mottaker, noe som skaper dilemmaer for offentlig informasjon. Hvordan skal kongefamiliens helse håndteres i offentligheten?

Kronprinsesse Mette-Marit står nå på listen for lungetransplantasjon. En potensiell operasjon kan skje når som helst, i teorien allerede i morgen eller i går. Mette-Marit må være klar til enhver tid med bagen pakket.

Når en passende lunge dukker opp, har legene om lag seks timer på å gjennomføre hele transplantasjonsprosessen. Men vil det norske folk få vite nøyaktig når dette skjer? Nei, trolig ikke. Og selv etter en vellykket operasjon kan det ta lang tid før offentligheten informeres.

Dette reiser et vanskelig spørsmål: Hvor mye skal det norske folk vite om helsetilstanden til sin fremtidige dronning? Under en pressekonferanse på Rikshospitalet understreket avdelingsleder Are Holm at anonymitet mellom donor og mottaker er lovfestet. I en lungetransplantasjon må noen dø for at andre skal leve, og det er en ekstrem psykisk påkjenning for begge parter. For å beskytte både donorfamilien og mottakeren, er identiteten deres skjermet.

Holm advarte også mot forsøk på å finne tidspunktet for transplantasjonen, fordi det kan avsløre donorens identitet. Han sa at de ville være så tilbakeholdne som mulig med tidspunktet, og at dette gjelder helsepersonell, pressen, og pårørende. Dette innebærer at norsk presse ikke kan skrive om transplantasjonen umiddelbart uten å risikere lovbrudd. Dette er problematisk fordi Mette-Marits helse er av bred offentlig interesse.

Hun er Norges fremtidige førstedame, gift med kronprinsen og mor til den fremtidige dronningen. Hvis hun dør, vil det trolig bli erklært hoffsorg. Skal informasjon om hennes helsetilstand holdes tilbake i ukesvis? Loven er ikke så entydig som lungelegen synes å tro.

Transplantasjonsloven inneholder to setninger som synes selvmotsigende. Den ene sier at regelen om anonymitet er et alminnelig forbud mot å gjøre opplysninger kjent slik at partene uforvarende får kjennskap til hverandre. Den andre sier at retten til anonymitet følger av helsepersonelloven, som bare gjelder helsepersonell. Hvis pressen får bevis for at Mette-Marit har gjennomgått en transplantasjon, kan de velge å publisere saken av hensyn til samfunnsinteressen.

Ytringsfriheten, vernet av Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, vil da spille inn. Dette er en juridisk nøtt som kongehuset og myndighetene må ta stilling til. Kronprinsessen har vært åpen om sin kroniske lungesykdom, og hun har tidligere delt detaljer om behandlingen. Dette har skapt tillit og forståelse i befolkningen.

Men transplantasjonssituasjonen er annerledes fordi en annen families tragedie er involvert. Donorfamilien har rett til privatliv, og det er viktig å ikke utsette dem for uønsket oppmerksomhet. Samtidig har det norske folk en legitim interesse i å vite at deres fremtidige dronning er i god form. Hvis informasjonen holdes tilbake for lenge, kan det skape spekulasjoner og rykter.

Myndighetene må derfor finne en balanse mellom å beskytte donorens anonymitet og å informere offentligheten på en hensiktsmessig måte. Lungelege Holms tilnærming virker streng, men den er lovlig. Likevel er det rom for skjønn, spesielt når det gjelder tidspunktet for offentliggjøring. Kongehuset har tidligere håndtert sensitive helseopplysninger med omhu, og det er grunn til å tro at de også denne gangen vil finne en fornuftig løsning.

Det store spørsmålet er hvordan dette skal kommuniseres. Mange forventer en offisiell uttalelse så snart operasjonen er over, men loven kan forhindre det. Hvis pressen likevel får nyss i saken og publiserer, kan de risikere søksmål. Samtidig kan det argumenteres for at samfunnsinteressen veier tyngre enn anonymitetshensynet når det gjelder en så sentral person.

Det finnes ikke klare presedenser, og derfor er det usikkert hva som vil skje. Det eneste som er sikkert, er at Mette-Marit og hennes familie står overfor en vanskelig tid, og at offentligheten bør vise respekt for deres privatliv samtidig som de har krav på informasjon





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