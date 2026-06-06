Kronprinsesse Mette-Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon

Overleger ved Rikshospitalet holdt pressekonferanse og forklarte at kronprinsessens alvorlige lungefibrose har forverret seg kraftig. Hun trenger nå en transplantasion, og Legene beskriver kriteria og prosedyrene.

Klokka 13:30 holdt Rikshospitalet en pressekonferanse om kronprinsesse Mette-Marits helsesituasjon. Overlege og lungespesialist Are Holm samt hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane, som leder transplantasjonsvirksomheten, var til stede.

Hun har hatt en betydelig forverring av lungefibrose det siste halve året, med mye mer arrvev som har utviklet seg i løpet av det siste året. Lungefunksjonsundersøkelser viser et dramatisk fall de siste tre månedene, noe Holm beskriver som farlig.

For å bli sett på transplantasjonslisten må pasienten være så lungesyk at det er grunn til å tro at de har maksimalt ett år igjen å leve, samtidig som de må være friske nok til å tåle den store operasjonen og ha gode utsikter til et lykket resultat. Lungefibrose kan være dødelig; det finnes medisiner som kan bremse utviklingen av arrvev, men ingen som kan reversere det. En lungetransplantasjon er den eneste kurative behandlingen, men den er stor og krevende.

Pasienten må være i stand til å ta immundempende medisiner resten av livet og overholde tette kontroller. I Norge finnes det årlig mellom 100 og 120 døde organdonorer, men bare omtrent en fjerdedel av disse har lunger egnet til transplantasjon, noe som fører til omkring 30-35 slike operasjoner årlig. Det er avgjørende at donor og mottaker matcher, og at mottakeren kan kobles til en hjerte-lunge-maskin mens de syke lungene fjernes og donorlungene innsuttes.

Etter operasjonen følges pasienten intensivt, med opphold fra noen dager til måneder. Risikoen er betydelig; omtrent én av åtte dør innen første år, og halvparten er ikke i live etter ti år. Det er strengt forbudt å reise utenlands før transplantasjon på grunn av tilgjengelighetskrav, og pasienter må melde infeksjoner umiddelbart. Oppfølgingen er livsviktig; de fleste trenger seks til tolv måneder på rehabilitering.

Prioritering på listen skjer utelukkende basert på sykdomsgrad - den sykeste prioriteres - og så snart en egnet donor dukker opp, kan transplantasjonen gjennomføres. Informasjon om donor og mottaker er strengt begrenset av lovverket for å beskytte både onkelige familier og fremtidige potensielle donorer. Det understrekes at det bak hver transplantasjon ligger en tragedie, og at slik informasjon må håndteres med stor Forsiktighet. Trods protokoll og retningslinjer er det umulig å si hvor lenge ventetiden blir





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lungetransplantasjon Lungefibrose Rikshospitalet Kronprinsesse Mette-Marit Organdonasjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Den norske kirke ber om bønn for kronprinsesse Mette-MaritDen norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag, som er alvorlig syk med lungefibrose. Biskop Olav Fykse Tveit sier det er naturlig å be spesielt for henne. Kronprinsessen kan trenge lungetransplantasjon.

Read more »

Kronprinsesse Mette-Marit innlagt på Rikshospitalet: Familien samletKronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk av lungefibrose. Familien, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra som har reist hjem fra Australia, har vært på sykehuset.

Read more »

Prinsesse Ingrid Alexandra kjører med syke kronprinsesse Mette-Marit til RikshospitaletEtter ankomst fra Japan ble kronprinsesse Mette-Marit, som lider av lungefibrose, transportert til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra. Familien ble observert på vei fra Skaugum med PST-bil, og kronprinsen fulgte dem. Situasjonen er alvorlig og har blitt kommentert av kronprinsen og statsministeren.

Read more »

Kronprinsesse Mette-Marit på RikshospitaletHun ble kjørt til sykehuset av prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon.

Read more »