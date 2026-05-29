Kronprinsesse Mette-Marits helse forverret - avlyser Japan-reise

Kronprinsparet avlyser reise til Japan på grunn av kronprinsessens forverrede helsetilstand. Kronprinsen uttrykker bekymring.

Kronprinsesse Mette-Marit s helsetilstand har forverret seg betydelig, noe som har ført til at kronprinsparet har avlyst sin planlagte reise til Japan. Programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni opprettholdes som planlagt, men kronprinsen vil reise alene.

Årsaken til den tidligere hjemreisen er kronprinsessens helsesituasjon, opplyser Slottet i en pressemelding. Kronprinsesse Mette-Marit lider av lungefibrose, en kronisk lungesykdom som gradvis svekker lungefunksjonen. Sykdommen ble offentlig kjent i 2018, og siden da har hun måttet tilpasse hverdagen og sine offisielle oppgaver etter helsen. I det siste har tilstanden forverret seg, og hun bruker nå oksygen regelmessig.

Kronprins Haakon har uttrykt dyp bekymring for kona si. Da han møtte pressen i forbindelse med utdelingen av Abelprisen tirsdenne uken, fikk han spørsmål om kronprinsessens helse. Han svarte åpent og ærlig om situasjonen. Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste.

Så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er ikke en fullgod løsning. Kronprinsen understreket at familien prøver å takle situasjonen så godt de kan, og at de setter pris på all støtte. Lungefibrose er en sjelden og progressiv sykdom som fører til arrdannelse i lungevevet.

Det finnes ingen kur, men behandling kan bremse utviklingen og lindre symptomer. Kronprinsessen har vært åpen om diagnosen og har delt erfaringer med andre som lider av samme sykdom. Hun har også måttet redusere sine offisielle oppgaver, og Slottet har ved flere anledninger meldt om avlysninger eller endringer i programmet på grunn av helsen. Reisen til Japan var en av flere planlagte utenlandsopphold, men etter en vurdering av legene ble det besluttet at kronprinsessen ikke bør reise.

Kronprinsen vil derfor representere Norge alene under besøket i Tokyo. Han har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker å være til stede for familien og samtidig ivareta sine plikter. Situasjonen har også ført til økt fokus på kronprinsessens helse i norske medier, og det er stor sympati for familien. TV 2 har spurt Slottet om en oppdatering på kronprinsessens helsesituasjon, men henvendelsen har foreløpig ikke blitt besvart.

Det forventes at Slottet vil komme med flere oppdateringer etter hvert som tilstanden utvikler seg. Kronprinsparet har alltid vært åpne om helseutfordringer, og dette har blitt møtt med respekt både nasjonalt og internasjonalt. Kronprins Haakon understreket i sitt møte med pressen at han setter pris på folks omtanke. Han nektet også å spekulere i fremtiden, men sa at familien tar en dag om gangen.

Kronprinsessens sykdom har også ført til at hun har måttet trekke seg fra flere verv og offisielle oppdrag. Likevel har hun ved flere anledninger deltatt på arrangementer når helsen har tillatt det. Hennes åpenhet har bidratt til å øke bevisstheten om lungefibrose og andre sjeldne sykdommer. Mange har latt seg inspirere av måten hun håndterer situasjonen på.

Samtidig har det vært en påkjenning for familien, spesielt for kronprinsen og barna. Kronprinsen har tidligere sagt at han prøver å være både støttende ektefelle og far, samtidig som han utfører sine kongelige plikter. Det er en balansegang, men vi klarer det sammen, sa han. Den siste tiden har imidlertid vist at sykdommen har forverret seg, noe som har ført til flere avlysninger.

Reisen til Japan er et tydelig tegn på at kronprinsessens helse nå er svekket i en slik grad at hun ikke kan reise langt. Det er også en påminnelse om at kronprinsparet må prioritere helse fremfor offisielle oppgaver. Slottet har ikke gitt noen indikasjon på når kronprinsessen kan vende tilbake til en mer aktiv rolle. Det er foreløpig uklart om hun vil kunne delta i planlagte arrangementer i tiden fremover.

Kronprins Haakon har sagt at han vil fortsette å informere offentligheten om kona si tilstand så langt det er mulig. Han ber også om forståelse for at familien trenger privatliv i en vanskelig tid. Mange har reagert med støtte og omtanke, og det er et ønske om at kronprinsessen skal få den roen hun trenger. Sykdommen lungefibrose er alvorlig, og det er ingen garanti for bedring.

Kronprinsessen har imidlertid vist stor styrke i møte med sykdommen. Hun har fortsatt å engasjere seg i saker som er viktige for henne, særlig innen helse og barns rettigheter. Det gjenstår å se hvordan helsen vil utvikle seg, men familien håper på en stabil periode. Kronprinsparet har alltid vært et forbilde i måten de takler motgang på.

Deres åpenhet har gjort at mange føler seg nærmere kongehuset. Denne seneste utviklingen viser at helseutfordringer rammer også de i samfunnets øverste posisjoner, og at det er viktig å sette helsen først





