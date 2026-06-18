Kronprinsesse Mette-Marits nye hverdag etter lungetransplantasjon

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, noe som vil endre hennes liv og rolle i kongehuset. Hun må nå leve med et svekket immunforsvar og være svært forsiktig. Eksperter vurderer at hun sannsynligvis ikke vil kunne returning til en fulltidsrolle med en gang, og hennes arbeidshverdag må tilpasses helsen. Det tas også eksempler med prins Daniel av Sverige, som ble friskt etter en nyretransplantasjon. I Frankrike herjer en ny hetebølge med temperaturer oppover 40 grader.

Kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, og dette vil få store konsekvenser for hun og familien. Hun må nå leve med en ny lunge og være svært forsiktig med å unngå infeksjoner resten av livet.

Den tranplantasjonen gjør at hun ikke kan leve et normalt liv som før, og hun må tilpasse seg en ny hverdag med medisin og tett oppfølging. Det er usikkert hvor mye hun vil kunne arbeide for kongehuset framover, og mange lurer på om dette vil påvirke hennes rolle som Norges fremtidige dronning. Hun har tidligere hatt en Travel jobb med mange møter og reiser, men nå må hun være ekstra forsiktig fordi hun har et svekket immunforsvar.

Det vil lenge ta før vi ser henne tilbake i en fulltidsrolle slik vi kjenner den. Expertene og tidligere ansatte på Slottet, som Tove Taalesen, sier at en kongelig arbeidshverdag innebærer mye reiser, møter, besøk og arrangementer hele året rundt. Dette står i direkte motsetning til behovet for å beskytte seg mot infeksjoner etter transplantasjon.

Hun peker på at det er mye som vil bli annerledes, og at det først og fremst er legene som kan vurdere hvor aktiv hun kan være. Selv om det er optimisme basert på eksempler som prins Daniel av Sverige, som har jobbet fulltid etter en nyretransplantasjon, så er situasjonen unik for kronprinsessen. Det er ingen som i dag kan si nøyaktig hvordan hverdagen hennes kommer til å se ut.

Det er også viktig å minne på at prins Daniel også har vært transplantasjonspasient. Han gjennomgikk en nyretransplantasjon i 2009 og har siden holdt en fulltime jobb. Han har fortalt at han er sin far evig takknemlig for donasjonen, og at operasjonen ga ham et nytt liv. Dette eksempelet blir brukt for å understreke at det er mulig å leve et aktivt liv etter en transplantasjon, men likevel må hver person vurderes individuelt.

Det er likevel viktig å huske at Mette-Marits tilstand er annerledes fordi hun har hatt en lungetransplantasjon, noe som andraeutfordringer enn en nyretransplantasjon. I mellomtiden fortsetter ekstremværet i Frankrike med en ny hetebølge. Temperaturen har nådd over 40 grader i en del områder, og myndighetene har åpnet en direktelinje for informasjon. Skoler stenger tidligere, og innbyggerne forsøker å kjøle ned ved å bade i offentlige bassenger og kanaler.

Det er den andre hetebølgen denne måneden, og den beskrives som en tidsinnstilt bombe for folkehelsen. I Paris har byadministrasjonen åpnet kanalen for bading tidligere enn planlagt for å tilby en leiemulighet i varmen. Tilbake til kronprinsessen: hun besøkte Rikshospitalet med familien dagen før transplanteringsbeslutningen ble kjent. Nå starter en ny fase i livet hennes, og hun må tilpasse seg til en helt ny hverdag.

Samtidig spekuleres det i media om hun kunne ha "sneket" i donorkøen, men ekspertene avviser slike påstander. Målet er at hun skal kunne delta i arbeids- og samfunnsliv med bedre lungefunksjon, men det vil kreve øvelse og varsomhet. Kongehouseksperten sier at forventningene må justeres, og at arbeidsmengden tilpasses hennes helse. Det er både naturlig og fornuftig





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