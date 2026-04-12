Kronprinsesse Mette-Marit tar et historisk steg ved å vise seg offentlig med nesekateter, et tydelig signal om åpenhet rundt sin helse. Denne kommentaren utforsker reaksjonene, utfordringene og PR-dimensjonen i denne uvanlige situasjonen, sett i lys av kongehusets tidligere tendens til å skjule helseproblemer og kronprinsessens tilknytning til Jeffrey Epstein.

Det er vanlig praksis for kongelige å skjule sine helseutfordringer. Dronning Elizabeth ble sjelden sett med stokk, og kronprinsesse Kates kreftdiagnose ble holdt hemmelig, noe som førte til omfattende spekulasjoner. Kronprinsesse Mette-Marit av Norge, derimot, har vært åpen om sin sykdom siden den ble kjent i 2018. Nå tas et nytt steg. Hun velger å vise seg offentlig med nesekateter, tilkoblet en oksygenbeholder båret av en hoffmann.

Dette er et uvanlig valg fra kongehuset, og uansett hva man måtte mene om monarkiet og dets utfordringer, gjør det sterkt inntrykk. Reaksjonene er delte, og spenner fra kritikk om at det er en kalkulert PR-strategi i en vanskelig tid, til støtte og forståelse. Kritikken fokuserer spesielt på kronprinsessens tidligere forbindelser til Jeffrey Epstein, og bekymringer for rettferdighet for ofrene hans, særlig Virginia Giuffre, som har beskrevet sviket fra de som så bort. Epstein-skandalen har uten tvil vært en stor utfordring for kongefamilien. Samtidig har det vært synlig at kronprinsessen har slitt med pusten en stund, noe som ble lagt merke til under fylkesturen i Buskerud i fjor. Slottet har tidligere ikke ønsket å kommentere dette. \Å ha pustevansker er en stor belastning, som de fleste av oss ville slitt med i en vanlig arbeidshverdag. Mange ville vært sykmeldt for lengst. Kronprinsessen er i en spesiell posisjon, og unngår dermed systemer som NAV og uføretrygd, takket være sin kongelige status. Hun fortsetter å utføre sine plikter, innenfor rammer som er svært forskjellige fra de fleste andre. Ved å velge å vise frem sykdommen, bryter hun med konvensjonene. Sykdomsutviklingen skulle i prinsippet tilsi at hun kunne holde seg hjemme. Men etter flere uker i stillhet, ser det ut til at hun har tatt et aktivt valg om å fortsette. Hun representerer igjen og forbereder seg på en lengre periode, hvor hun må håndtere både en svekket helse og forsøke å gjenvinne tillit. Uten Epstein-saken ville dette trolig blitt mottatt med positivitet og hyllest. Nå er reaksjonene mer komplekse. Denne spesifikke fredagen fikk det hele en ekstra dimensjon. Hun valgte å vise frem sin funksjonsnedsettelse i samspill med utøvere som har deltatt i Paralympics. Dette er et strategisk trekk som nesten er uangripelig.\Mektige mennesker har historisk sett ofte skjult sine svakheter. USAs president Franklin D. Roosevelt skjulte sin lammelse, og fotografer var enige om å ikke avbilde rullestolen hans. I dag er idealet annerledes. Hjelpemidler skjules ikke lenger, men er en del av hverdagen. Dette gjelder også for de europeiske monarkiene. Kronprinsessen bør ikke være nødt til å skjule sitt kateter. Hun er en av mange. Hun kunne ha vært med i Team Pølsa. Dette er ikke en historie som bare Øystein Pølsa Pettersen kan bli rørt av. Dette er en kommentar som representerer skribentens personlige synspunkter og refleksjoner over situasjonen





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsesse Mette-Marit Helse Åpenhet Monarki Jeffrey Epstein PR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musikkfestival gjør helomvending om samarbeidet med kronprinsessenRisør kammermusikkfest har omsider bestemt seg: Det kongelige beskytterskapet som kronprinsesse Mette-Marit har, blir videreført.

Read more »

Norges speiderforbund fortsetter Mette-Marits beskytterskapStyret i Norges speiderforbund har vedtatt å videreføre kronprinsesse Mette-Marits beskytterskap.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »