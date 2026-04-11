Kronprinsessen bryter tabuet: Åpenhet om sykdom og et modig valg

I en historisk vending velger kronprinsessen å vise frem sin sykdom, et valg som utfordrer tradisjonelle forventninger til kongelige og åpner for en viktig samtale om funksjonsnedsettelser og åpenhet.

Det er vanlig for kongelige å skjule skrøpelighet, å presentere et bilde av styrke og robusthet. Dronning Elizabeth, et ikon for generasjoner, ble knapt avbildet med stokk. Kronprinsesse Kates kreftdiagnose ble holdt skjult for offentligheten, noe som utløste spekulasjoner og bekymringer. I kontrast til dette, har Norges kronprinsesse, siden sykdommen hennes ble kjent i 2018, valgt en åpenhet som er uvanlig i kongelige kretser. Nå tas det et nytt steg.

Hun velger å la seg avbilde med nesekateter, koblet til en oksygenbeholder som bæres av en kongelig lakei. Dette er et sterkt signal. Det er et valg som krever mot, spesielt med tanke på den offentlige interessen og den intense granskningen som følger med å være en kongelig. Uansett hva man måtte mene om kongehuset og de utfordringene de står overfor, er det umulig å ikke bli berørt av dette. Reaksjonene er selvsagt blandet. På plattformer som Jodel og andre sosiale medier, er det noen som avfeier det som en kalkulert PR-strategi, et forsøk på å navigere i en vanskelig tid. Det er lett å forstå hvorfor dette er reaksjonen for noen. Mange av kronprinsessens mest kritiske røster er fortsatt sterkt preget av hennes forbindelse til Jeffrey Epstein og den skade det påførte. De uttrykker sinne på vegne av de kvinner som ble misbrukt og den svikfølelse som følger med det. Dette er en forståelig og legitim reaksjon. Et av de mest kjente ofrene, Virginia Giuffre, har med stor kraft beskrevet sviket fra alle som så bort, et svik som fortsatt preger mange. De siste avsløringene knyttet til Epstein-saken ble en grusom «royal straight flush» for kongefamilien, en situasjon som forsterket allerede eksisterende kritikk. Men selv før e-postene og avsløringene kom, har kronprinsessen blitt observert å være tungpustet. Spørsmål ble reist om helsen hennes, spesielt under fylkesturen i Buskerud i fjor. Slottet valgte å ikke kommentere. Medier som har fulgt kongefamilien tett, har lagt merke til utviklingen, og bekymringen har vokst. Å kjempe med pusten er en utfordring som de fleste av oss knapt ville håndtert i en vanlig arbeidshverdag. Mange ville vært sykmeldt for lengst, eller tatt andre grep for å lette på trykket. Kronprinsessen slipper unna Nav og de vanlige ordningene for sykmelding, rett og slett fordi hun er i en privilegert posisjon. Hun fortsetter å arbeide i en rolle der rammene er annerledes enn for folk flest. Og nå gjør hun det uten å skjule sin sykdom. Det er et tydelig valg. Sykdommens utvikling kunne lett ha ført til at hun ble hjemme. Men etter flere uker i stillhet, ser det ut til at hun har tatt et aktivt valg om å fortsette å representere. Hun er igjen i gang med et lengre løp, der hun både må håndtere en svekket kropp og samtidig forsøke å gjenvinne tillit. Uten Epstein-saken ville dette trolig blitt møtt med nærmest unisone hyllester. Nå er reaksjonene langt mer komplekse og nyanserte. Denne fredagen fikk det hele en ekstra dimensjon. Kronprinsessen valgte å vise frem sin funksjonsnedsettelse sammen med utøvere som har deltatt i Paralympics. Dette er en kraftfull gest. Dette gjør det nesten uangripelig for kritikk. Mektige mennesker har historisk sett gjemt sine svakheter. USAs president Franklin D. Roosevelt holdt sin lammelse skjult for offentligheten, og fotografer fulgte stort sett ønsket om ikke å vise frem rullestolen hans. I dag er idealet annerledes. Hjelpemidler skjules ikke lenger. De er en integrert del av virkeligheten, noe også de europeiske monarkiene nå forholder seg til. Kronprinsessen trenger ikke å skjule sitt kateter. Hun er en av mange. Hun kunne ha vært med i Team Pølsa, som er kjent for å inkludere og feire mangfold. Man trenger ikke å være Øystein «Pølsa» Pettersen for å bli rørt av dette. Dette er en kommentar. Kommentaren representerer skribentens holdning og refleksjoner





