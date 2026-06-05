Kronprinsessen har hatt den kroniske lungesykdommen lungefibrose siden 2018 og denne sykdommen har utviklet seg og blitt mer alvorlig. Kongehuset bekreftet fredag morgen at kronprinsessen nå skal opereres og det kommer til å være en vanskelig tid for kronprinsfamilien.

Kronprinsessen satt på liste for lungetransplantasjon. FrP-leder Sylvi Listhaug ønsker kronprinsessen og familien lykke til og håper at transplantasjonen går bra. Det gjør sterkt inntrykk å se hvor syk kronprinsessen er, sier hun.

Transplantasjon er siste utvei, men det er godt at hun får god oppfølging av helsevesenet. Kronprinsessen har hatt den kroniske lungesykdommen lungefibrose siden 2018 og denne sykdommen har utviklet seg og blitt mer alvorlig. I påvente av operasjonen vil det ikke være mulig for Kronprinsessen å arbeide eller å gjennomføre offisielt program som normalt. Kronprinsessens helsesituasjon får også konsekvenser for kronprins Haakon og kronprinsfamiliens program og aktiviteter.

Kongehuset bekreftet fredag morgen at kronprinsessen nå skal opereres og det kommer til å være en vanskelig tid for kronprinsfamilien. Kronprinsessen og familien har fått mange hilsener og ønsker fra norske og internasjonale steder. Det svenske kronprinsparet er urolige for Mette-Marit og ønsker henne lykke til med transplantasjonen. Kronprinsessen er satt på liste for lungetransplantasjon og dette er en alvorlig sykdom som har utviklet seg over tid.

Det er viktig å huske at kronprinsessen er en privatperson og at hun og familien trenger vår støtte og lykke til i denne vanskelige tiden





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsessen Lungetransplantasjon Lungefibrose Kongehuset Kronprins Haakon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinsessen Mette-Marit forberedes på mulig lungetransplantasjonKronprinsessens lege har bekreftet at hun blir forberedt på en eventuell lungetransplantasjon på grunn av en alvorlig lungesykdom. Hun er ikke offentlig bekreftet på venteliste, men kriteriene for en slik transplantasjon er grundige.

Read more »

Kronprinsessen ventet på lungetransplantasjonKronprinsessen ble sett gående inn på sykehuset hvor hun ventet på en mulig lungetransplantasjon. Hun lider av alvorlig lungefibrose og har flere ganger vist seg offentlig med pustehjelp.

Read more »

Dronningen på besøk i Trondheim mens kronprinsessen er på RikshospitaletKronprinsessen ble observert på Rikshospitalet torsdag sammen med hele familien. Dronningen skal også på jobb flere steder i Norge, inkludert Bodø og Beiarn kommune i Nordland.

Read more »

Kronprinsessen på Rikshospitalet: – Virker planlagtTorsdag ettermiddag ble kronprinsparet observert på vei inn til Rikshospitalet i Oslo.

Read more »