Kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon

Kongefamilien har bekreftet at kronprinsessen er satt på listen for transplantasjon. Helseutviklingen er alvorlig medfører at hun må gjennomgå en lungetransplantasjon så snart som mulig. Hun blir sykemeldt, og kongefamilien må tilpasse aktiviteter. Prinsesse Ingrid Alexandra forhindres i å继续 sin utveksling i Australia. Lungefibrose er en alvorlig sykdom som fører til at lungene blir stive og mindre i stand til å ta opp oksygen.

Kongehuset inviterer til pressekonferanse om situasjonen fredag klokken 13.30 ved Rikshospitalet. I desember i fjor ble kronprinsessen forberedt på å bli plassert på listen for transplantasjon.

Da sa legene at hun stadig ikke var dårlig nok, men at det var på tide å snakke om det. Ærendet bakerste er at helsen hennes ikke har forbedret seg siden den gangen; Også i dag er utviklingen av kronprinsessens lungesykdom alvorlig. Etter en samlet medisinsk vurdering har hun nå kommet på listen over personer som vil gjennomgå lungetransplantasjon så fort det lar seg gjøre, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet i en pressemelding.

Hun vil bli operert så snart en passende donordel viser seg. En pasient blir først satt på transplantasjonslisten når forventet levetid er på ett til to år uten inngrepet. I realiteten er det siste utvei. Da finnes det ingen andre behandlinger, eller så er det slik at den behandlingen man eventuelt får, ikke påvirker den forventede levetiden nok til at man tør å vente, forklarer lungespesialist Tomas Mikal Eagan.

Kronprinsessen blir sykemeldt, og helsesituasjonen hennes får konsekvenser for programmet og aktivitetene til kongefamilien. Kronprinsparets sølvbryllupsfeiring blir utsatt. Kronprins Haakon vil begrense lengre reiser både i Norge og utlandet i tiden før og etter operasjonen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal også grunnet situasjonen være på utveksling til Universitetet i Oslo fra Universitetet i Sydney.

Hun blir derfor i Oslo til høsten, ifølge kongefamilien. Åtte personer står på ventelisten per i dag, opplyser Oslo universitetssykehus. Disse pasientene er klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Alle lungetransplantasjoner i Norge foregår på Rikshospitalet i Oslo.

Der gjennomfører de rundt 30 slike operasjoner i året. Flere kriterier må oppfylles for å bli valgt fra listen. Det er til enhver tid den pasienten som er sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som prioriteres. Det er litt som et lottospill, det er et lykketreff om man finner den riktige lungen eller ikke.

For det første er det altfor få organer tilgjengelig til enhver tid, og av dem som er tilgjengelige, er det veldig få som vil kunne passe, kanskje ingen med en gang, sier lungespesialist Olav Kåre Refvem til NTB. Risikoen er høy, men resultatet kan være livsforlengende. Mottakeren av friske lunger kan puste selv bare få timer etter et vellykket inngrep. Likevel gjenstår flere utfordringer også etter en gjennomført operasjon.

Immunforsvaret til mottakeren kan angripe de nye lungene i etterkant av operasjonen, i en såkalt avstøtning. Pasienten må derfor gå på immundempende medisiner resten av livet. Etter ti år lever cirka femti prosent, og selv det er et godt resultat. Men noen kan leve veldig lenge, sier Refvem.

Kronprinsessen fortalte om diagnosen i 2018. Da hadde hun opplevd helseutfordringer i flere år. Den siste tiden har sykdommen åpenbart forverret seg, og hun har flere ganger vist seg offentlig med pustehjelp. Mye har også tydet på at kronprinsessen sto overfor en snarlig oppføring på ventelisten.

Kronprins Haakon forkortet nylig sitt besøk til Japan, samtidig som prinsesse Ingrid Alexandra reiste hjem fra studiene i Australia for å være sammen med sin mor. Lungefibrose medfører dannelse av arrvev i lungene. Dette gjør lungene stivere og mindre i stand til å ta opp oksygen. Pasienten opplever tørrhoste og kortpustethet, og i alvorlige tilfeller kan man oppleve åndenød selv under hvile.

Denne sykdommen fører til en progressiv forverring av lungenes funksjon, og det er derfor avgjørende med en transplantasjon





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