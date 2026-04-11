Kronprinsessens åpenhet: En ny tid for kongelige?

Kronprinsessen bryter med tradisjonen og viser seg offentlig med nesekateter. Dette skaper reaksjoner i en tid preget av Epstein-saken og offentlig skepsis. Er dette et tegn på en ny åpenhet i kongehuset, eller bare en kalkulert PR-strategi?

Det er vanlig for kongelige å skjule sine fysiske svakheter. Dronning Elizabeth ble sjelden avbildet med stokk, og kronprinsesse Kates kreft ble holdt hemmelig, noe som førte til omfattende spekulasjoner. Norges kronprinsesse, derimot, har vært åpen om sin sykdom siden den ble offentliggjort i 2018. Nå tas et nytt steg. Hun viser seg med nesekateter, koblet til en oksygenbeholder som bæres av en kongelig lakei. Dette er et brudd med tradisjonen innen kongehusets virke.

Uansett hva man måtte mene om monarkiet og dets utfordringer, så gjør det inntrykk. Reaksjonene er blandede. På Jodel og andre sosiale plattformer avskrives det som en kalkulert PR-strategi i en vanskelig periode. Det er lett å forstå hvorfor. Mange av kronprinsessens mest kritiske kritikere er sterkt berørt av hennes tilknytning til Jeffrey Epstein. De er opprørte på vegne av kvinner som ble misbrukt. Dette er en forståelig reaksjon. Et av de mest kjente ofrene, Virginia Giuffre, har skrevet gripende om sviket fra de som så gjennom fingrene. De siste avsløringene om Epstein ble for kongefamilien en alvorlig belastning. Men selv før e-postene ble publisert, hadde kronprinsessen vist tegn til tung pust. Dette ble spesielt lagt merke til under fylkesturen i Buskerud i fjor. Slottet ønsket ikke å kommentere. Medier som følger familien tett, har vært vitne til utviklingen. Å mangle pust er en belastning som de fleste av oss knapt ville taklet i en vanlig arbeidshverdag. Mange ville vært sykmeldt for lengst. Kronprinsessen unngår Nav og uførhet fordi hun har en privilegert posisjon. Hun fortsetter å utføre sine plikter i en rolle der rammene er forskjellige fra folk flest. Og nå gjør hun det uten å skjule sin sykdom. Dette er ikke tilfeldig. Sykdommens utvikling kunne tilsi at hun burde holde seg hjemme. Men etter flere uker i stillhet ser det ut til at hun har tatt et valg. Hun representerer igjen og er i gang med en lengre periode, hvor hun både må håndtere en svekket kropp og forsøke å gjenvinne tillit. Uten Epstein-saken ville dette trolig blitt mottatt med enstemmig ros. Nå er reaksjonene mer komplekse. Denne fredagen fikk det hele en ekstra dimensjon. Hun valgte å vise frem sin funksjonsnedsettelse sammen med utøvere som har deltatt i Paralympics. Dette gjør det nesten immun mot kritikk. Mektige mennesker har ofte holdt sine svakheter skjult. USAs president Franklin D. Roosevelt skjulte sin lammelse for offentligheten, og fotografer unngikk i stor grad å vise hans rullestol. I dag er idealet annerledes. Hjelpemidler skjules ikke. De er en del av virkeligheten som også de europeiske monarkiene lever i. Kronprinsessen skal ikke behøve å gjemme sitt kateter. Hun er en av mange. Hun kunne vært en del av Team Pølsa. Man trenger ikke å være Øystein Pølsa Pettersen for å bli rørt her. Dette er en kommentar. Kommentaren representerer skribentens personlige synspunkter





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsessen Kongehuset Sykdom Åpenhet Epstein-Saken

United States Latest News, United States Headlines

