Kronprinsessens sønn får avslag på å slippe fengsel

Kronprinsessens sønn (29) fikk blankt avslag fra Oslo tingrett på ønsket om å slippe ut av Oslo fengsel. Han hadde bedt om å få sitte resten av tiden i varetekt, fram til dom i straffesaken avsies 15. juni, hjemme på Skaugum med fotlenke.

Han hadde bedt om å få sitte resten av tiden i varetekt, fram til dom i straffesaken avsies 15. juni, hjemme på Skaugum med fotlenke. Høiby har argumentert med at det er svært belastende for ham å sitte fengslet, at han hadde begrenset sosial omgang med andre mennesker, og at det var utfordrende for moren hans å besøke ham på grunn av den dårlige luftkvaliteten i det gamle fengselet.

Kronprinsessens sønn anket til Borgarting lagmannsrett, som enstemmig landet på samme beslutning som tingretten: at gjentakelsesfaren for nye lovbrudd er for stor. Høiby er blant annet tiltalt for flere brudd på besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen, som han tidligere var kjæreste med. Han er også tiltalt for vold mot kvinnen. I avgjørelsene fra retten ble det vektlagt at Høiby har brutt besøksforbudet en rekke ganger, selv om han er gjort kjent med konsekvensene av brudd.

Bruddene skjedde både etter at tiltalen ble tatt ut, og etter at rettssaken startet. Lagmannsretten forkaster Høiby-anke





