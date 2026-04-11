Kronprinsfamilien møtte Paralympics-utøvere – Ingrid Alexandra fikk rose

Fredagens audiens på Slottet ble en spesiell anledning da kronprinsfamilien møtte norske Paralympics-utøvere. Spesielt møtet mellom prinsesse Ingrid Alexandra og snowboardkjører Niklas Bøyesen Lohne Hansen skapte oppmerksomhet. Kronprinsesse Mette-Marit deltok med oksygentank.

Fredag denne uken ble de norske Paralympics -utøverne invitert til audiens på Slottet, og kronprinsfamilien stilte opp for å møte dem. Opprinnelig var det bare kronprins Haakon som skulle delta, men i siste liten ble det bestemt at kronprinsesse Mette-Marit , prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus også skulle være til stede. Denne audiensutvidelsen var uvanlig, og møtet fikk bred medieomtale verden over.

Spesielt oppmerksomheten var rettet mot kronprinsessen, som for første gang viste seg på et offisielt oppdrag med oksygentank og nesegrime, som følge av hennes kamp mot lungefibrose. Til tross for de vanskelige omstendighetene, deltok hun aktivt og bidro til den høytidelige stemningen. Paralympics-utøverne fikk en minnerik opplevelse, og møtet ble en bekreftelse på kongefamiliens støtte til idretten og inkludering.\En av utøverne, den 18 år gamle snowboardkjøreren Niklas Bøyesen Lohne Hansen, hadde et spesielt fokus på prinsesse Ingrid Alexandra. På vei til Slottet bestemte han seg for å gi henne en rose, en gest han håpet ville sette et personlig preg på møtet. Etter å ha kjøpt rosen ved Nationaltheatret stasjon, ga han den til prinsessen da han fikk hilse på henne. Ingrid Alexandra, som er kjent for sin interesse for samfunnsfag, ble tydelig rørt og takket for blomsten. Lohne Hansen forteller at prinsessen rødmet litt og uttrykte takknemlighet. Han beskriver hele kongefamilien som jordnære og imøtekommende, og fremhever spesielt Ingrid Alexandras varme og naturlige vesen. I tillegg til rosen delte de også samtaler om idretten, noe som ytterligere styrket den positive opplevelsen for Lohne Hansen. Etter audiens ble Hansen også invitert til å sitte ved bordet sammen med prinsesse Ingrid Alexandra i spisesalen, der de kunne utdype samtalen om sport og andre interesser.\Prinsesse Ingrid Alexandra er for tiden student i Sydney, Australia, hvor hun studerer samfunnsfag. Hun er nå i Norge for ferieavvikling, og vil etter planen vende tilbake til studiene. Besøket på Slottet ble en unik anledning for både kongefamilien og Paralympics-utøverne. Utøverne fikk en mulighet til å vise frem sine prestasjoner og motta anerkjennelse fra kongehuset. Kongefamilien på sin side fikk vist sin støtte til idretten og inkludering. Niklas Bøyesen Lohne Hansen beskriver audiens som en minnerik opplevelse og setter stor pris på møtet med kongefamilien, spesielt samtalen og gesten med rosen. Hendelsen illustrerer hvordan kongefamilien engasjerer seg i samfunnet og gir en positiv opplevelse for de som er involvert. I tillegg til audiensen på Slottet, har det vært andre offentlige opptredener av kongefamilien, blant annet et besøk på Sentrum brannstasjon i Oslo, der prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fikk prøve seg som brannkonstabler





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kongehuset Ingrid Alexandra Mette-Marit Paralympics Audiens

United States Latest News, United States Headlines

