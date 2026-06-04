Kronprinsfamilien samlet på Rikshospitalet - Mette-Marit observert med oksygen

Kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra forlot Rikshospitalet torsdag ettermiddag. Kronprinsessen ble sett med oksygenapparat. Helsetilstanden hennes har forverret seg, og familien har samlet seg.

Kronprinsesse Mette-Marit , kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra ble sett forlate Rikshospitalet torsdag ettermiddag. Familien ankom sykehuset tidligere på dagen, rundt klokken 15.00, og forlot stedet i samme bil klokken 16.42.

Kronprinsessen ble observert med oksygenapparat på ryggen både på vei inn og ut av sykehuset, noe som indikerer at tilstanden hennes er alvorlig. Prinsesse Ingrid Alexandra ble sett kjøre moren sin fra Skaugum i Asker, mens en bil fra PST fulgte etter. Kronprinsens sikkerhetstjeneste var også til stede. Bakgrunnen for sykehusbesøket er kronprinsessens forverrede helsetilstand.

Både kong Harald og kronprins Haakon har uttalt at helsen hennes har blitt dårligere den siste tiden. Kronprinsen avkortet sitt offisielle besøk til Japan med én dag for å være sammen med kona. Han landet på Gardermoen torsdag morgen. Prinsesse Ingrid Alexandra kom også hjem fra Sydney onsdag, der hun har studert.

Hun uttalte at hun ønsket å være hos sin syke mor. Kronprinsen sa til pressen i Tokyo at prinsessen ønsker å være med moren sin. Familien har samlet seg rundt kronprinsessen i en vanskelig tid. Kronprinsesse Mette-Marit har i flere år hatt kronisk lungesykdom, noe som har påvirket hennes evne til å delta i offisielle oppgaver.

Det er ikke første gang hun har vært innlagt på Rikshospitalet. I 2022 ble hun behandlet for lungefibrose, en sykdom som sakte forverrer lungefunksjonen. Eksperter har uttalt at oksygenapparatet tyder på at hun har behov for ekstra oksygentilførsel, men at det ikke nødvendigvis betyr at tilstanden er kritisk. Kongehuset har vært åpen om kronprinsessens helseutfordringer, og hun har selv vært tydelig på at hun ønsker å fortsette i rollen sin så lenge det er mulig.

Denne siste utviklingen har ført til økt bekymring blant det norske folk, som har vist stor støtte til familien. Mange har sendt helsehilsener til kronprinsessen via sosiale medier. Det er foreløpig uklart når hun vil bli skrevet ut fra sykehuset, eller hva behandlingsplanen fremover er. Familien har bedt om ro og privatliv i denne perioden.

Kongehuset vil komme med en offisiell oppdatering når det er hensiktsmessig. Kronprins Haakon har kansellert flere av sine planlagte oppdrag for å være til stede for familien. Prinsesse Ingrid Alexandra, som er først i arverekken, har også tatt en pause fra sine studier for å støtte moren. Situasjonen er krevende for hele kongefamilien, men de har vist en sterk samholdsfølelse.

Det norske folk venter spent på videre utvikling, og håper på bedring for kronprinsessen. Sykehuset har ikke ønsket å kommentere pasientens tilstand av hensyn til taushetsplikten. Dette er en privat sak, men offentlighetens interesse er stor. Kronprinsessen har tidligere uttalt at hun setter pris på all støtte, men ber om forståelse for at hun trenger tid og ro til å fokusere på helsen.

Familien håper at media vil respektere deres private sfære i denne tiden. Kongehuset har en lang tradisjon for å være åpne om helse, men samtidig beskytte de kongeliges integritet. Det er en balansegang som har fungert godt tidligere. Nå er fokuset på kronprinsessens bedring, og familien samles rundt henne.

Det er et sterkt signal om at familien står sammen i møte med motgang. Prinsesse Ingrid Alexandras tilstedeværelse er spesielt viktig for moren, da de har et nært forhold. Kronprins Haakon har også vist seg som en støttende ektemann og far. Den norske kongefamilien har ofte blitt rost for sin åpenhet og jordnærhet.

Denne situasjonen viser at de også er en familie som håndterer sykdom og kriser på samme måte som andre nordmenn. Det skaper en følelse av fellesskap og medmenneskelighet. Mange uttrykker sin støtte gjennom blomster og meldinger til Slottet. Det er en tid preget av usikkerhet, men også av håp.

Kronprinsessen har vist stor styrke gjennom sin sykdom, og det er grunn til optimisme. Legene følger henne nøye, og behandlingen er tilpasset hennes individuelle behov. Det er viktig å understreke at kronprinsessen selv har kontroll over sin behandling og sine prioriteringer. Hun har tidligere sagt at hun vil fortsette å leve så normalt som mulig, til tross for utfordringene.

Det gir inspirasjon til mange som sliter med lignende sykdommer. Kongehuset har bekreftet at hun fortsatt er i stand til å utføre sine plikter innenfor de rammene helsen tillater. Dette besøket på Rikshospitalet er et ledd i den løpende oppfølgingen. Det forventes at hun vil fortsette med behandling og rehabilitering hjemme på Skaugum.

Familien har et sterkt støtteapparat rundt seg, inkludert helsepersonell og sikkerhetstjenester. Alt blir gjort for å sikre kronprinsessens beste. Det norske folk følger med, og sender varme tanker til hele familien. Dette er en prøvelse for dem, men de har tidligere vist at de mestrer krevende situasjoner.

Vi håper på en positiv utvikling og at kronprinsessen snart er tilbake i god form. Kongehuset vil informere offentligheten når det er naturlig. Inntil videre er det viktig å respektere familiens behov for privatliv. Historien om kronprinsessens helse er en påminnelse om at også kongelige er sårbare.

Det skaper empati og forståelse i befolkningen. Mange ser opp til hennes mot og åpenhet. Hun har blitt en rollemodell for hvordan man kan leve med kronisk sykdom. Det er en viktig del av hennes arv som kronprinsesse.

Selv om dette er en vanskelig tid, er det også en mulighet til å sette fokus på lungehelse og støtte til de som rammes. Kronprinsessen har alltid vært engasjert i helse- og sosialspørsmål. Hennes egen erfaring gir henne en unik plattform. Vi ønsker henne og familien alt godt fremover





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