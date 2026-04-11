Krummerik: En vanlig lidelse som kan behandles

Omtrent ti prosent av alle menn vil oppleve Peyronies sykdom, også kjent som krummerik, i løpet av livet. Denne tilstanden fører til en buet penis, der penisen begynner å bøye seg enten til siden eller oppover. Professor Lars Lund understreker at krummerik er en relativt vanlig lidelse, og nevner at penisen kan krympe til mellom to og tre centimeter. \Problemer med seksuell funksjon oppstår typisk bare når krummingen overstiger 50-60 grader, ifølge Morten Andersen.

Heldigvis finnes det hjelp å få for de som sliter med denne tilstanden. Krummerik kan ha betydelige konsekvenser, inkludert fysiske smerter og psykiske plager. Bøyningen av penisen kan gjøre samleie vanskelig eller umulig, og mange menn opplever også at penisen ser kortere ut enn den faktisk er. Det er viktig å huske at dette er en tilstand som kan behandles, og at det finnes ulike behandlingsalternativer som kan redusere eller eliminere problemene. Det er viktig å være klar over at krummerik kan påvirke livskvaliteten betydelig, og at det er avgjørende å søke hjelp hvis man opplever symptomer. \Behandlingen av krummerik varierer avhengig av graden av krumning og den enkeltes behov. For de som ikke har en svært uttalt krumning, kan vakuumpumpe være et alternativ. Dette innebærer å bruke en vakuumpumpe et par ganger i uken over flere måneder for å rette ut penisen. Sjokkbølgebehandling er en annen metode som kan brukes, der et lite lydhode sender fokuserte sjokkbølger inn i penisvevet for å myke opp vevet. Kirurgiske inngrep er også en mulighet, men Morten Andersen advarer om at dette kan føre til ytterligere krymping av penis, og at menn bør vurdere nøye før de velger denne behandlingsmetoden. Det er avgjørende å konsultere en urolog for å få en grundig vurdering av tilstanden og for å diskutere de ulike behandlingsalternativene som er tilgjengelige. Det er viktig å huske at det ikke finnes en universell løsning, og at den beste behandlingen vil variere fra person til person. Beslutningen om hvilken behandling som er best, bør tas i samråd med en lege, basert på individuelle faktorer som graden av krumning, pasientens helse og preferanser.





