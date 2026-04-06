Krupic suspendert, Carlsen nær seier i sjakk, og storkamp i Oslo

Storhamars Amil Krupic får fire kampers suspensjon etter krysstakling, Magnus Carlsen er nær seier i sjakkturnering, og det er duket for storkamp mellom Vålerenga og Viking i Eliteserien.

I den første finalekampen mellom Storhamar og Frisk Asker , utførte Storhamar s Amil Krupic en stygg krysstakling. Hendelsen ble ikke straffet umiddelbart. Dommer Roy Stian Hansen forklarte at situasjonen ikke ble vurdert tilstrekkelig i kampens hete, og dommerne oppfattet ikke bevegelsen i sanntid. Etter kampen ble det imidlertid klart at en straff burde vært utstedt. Disiplinærutvalget har nå behandlet saken etter rapport fra Player Safety, og Krupic er utestengt i fire kamper.

Storhamar påpeker at hendelsen kunne vært unngått, men at det var lite kraft i taklingen, noe som reduserte risikoen for skade. I fotballverdenen er det også nyheter. Brann møter HamKam, med Kristian Eriksen på benken for Brann, muligens i sin debut i rødt. Nye signeringer som Cheick Mbacke Diop og Rabbi Matondo er også blant innbytterne. Bodø/Glimt serieåpner borte mot Kristiansund, med Kjetil Knutsen som stiller opp sitt lag. Samtidig fortsetter spenningen i sjakkens verden. Magnus Carlsen vant mot usbekeren Nodirbek Yakubboev i freestyle-turneringen i Karlsruhe, og er nå i en posisjon til å vinne turneringen. Carlsen hadde svarte brikker og trengte seier for å forsvare tittelen. Etter bare åtte trekk var det allerede dramatikk på brettet, og Carlsen hadde en solid fordel. Den siste runden vil bli spilt senere mandag, med start klokken 16.15. Carlsen må vinne igjen, mens konkurrentene må spille uavgjort eller tape. Carlsen har slitt underveis og sa at det var dårlige forhold i spillelokalet. Han har tidligere vært i fokus etter en selfie-forespørsel fra en konkurrent, hvor han tilkalte dommeren på grunn av forbudet mot mobilbruk. I fotballverdenen har også Viking og Vålerenga sine kamper. Gei Bakke har gjort endringer på spissplassen før mandagens storkamp. Zlatko Tripic er klar for spill etter en lårmuskelkjenning. Vålerengas nyeste signering, Odin Thiago Holm, er ikke med i troppen, men Veton Berisha er tilbake. Det er høytid i hovedstaden før storkampen. Påsken 2026 nærmer seg slutten, og Eliteserien sparkes i gang igjen etter landslagspausen. Det spilles seks kamper 2. påskedag, med storkampen mellom Vålerenga og Viking som høydepunkt. Vålerengas supportertribune er utsolgt, og langsidene fylles opp. Tre timer før kampstart er det solgt 14 000 billetter, og det forventes opp mot 14 500 totalt. Viking-supporterne har fått en hel kortside til rådighet, og det er solgt 1500 billetter på bortefeltet. Vålerenga har startet sesongen med seier mot Sandefjord hjemme og Rosenborg borte, og det er stor positivitet rundt klubben. Viking tapte serieåpningen mot HamKam





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ishockey Fotball Sjakk Storhamar Frisk Asker Magnus Carlsen Vålerenga Viking Eliteserien Krupic Suspensjon Karlsruhe Kristiansund Bodø/Glimt Brann Hamkam

United States Latest News, United States Headlines

