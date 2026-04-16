Krykker for fotballtalenter? Debatten raser om tidlig satsing i norsk fotball

Norges største idrett står overfor en intens debatt om hvordan man best utvikler fotballtalenter. Mens NFFs offisielle linje er «flest mulig, lengst mulig», peker suksessen til spillere som Haaland og Ødegaard på fordelene ved tidlig og intensiv satsing, noe som skaper splid mellom klubber, foreldre og forbund.

VGs serie «Prisen for et landslag» har avdekket at det ikke finnes noe fasitsvar på hvordan man former norske toppspillere. Dette er et evig aktuelt og betent tema innen fotballen. Spørsmålet om hvilken arena landets desidert største idrett skal tilby barn, vekker sterke følelser, stolthet, skuffelse, gråt og glede. Foreldrene er sentrale i dette bildet, og kan innta rollen som både helter og skurker langs sidelinjen.

I Kristiansand har konflikten eskalert til et punkt der fem klubber nekter å spille mot «elitelaget» som TV 2-profil Jesper Mathisen har vært en pådriver for. Initiativet oppsto som en reaksjon på foreldres misnøye med manglende hospiteringsmuligheter – altså muligheten for spillere til å trene med andre lag, fortrinnsvis eldre aldersklasser. Norges Fotballforbund (NFF) anbefaler generelt at dette ikke skjer før barna fyller 12 år. Mathisen og hans likesinnede samlet imidlertid ni- og tiåringer som hadde dominert i 11-årsklassen året før. I år krevde det en kriseløsning for å finne motstandere til dette omstridte laget, og det er sannsynlig at slike utfordringer med satsing ikke vil være de siste. Enda mer kritikk rettes mot kommersielle aktører som opererer i kulissene. Fredrikstad-klubben Fredrikshald har samarbeidet med det private akademiet Team Next Norway, noe som førte til boikott fra flere motstanderlag. NFF Østfold oppfordret til at samarbeidet ble avsluttet, og nylig valgte klubbens ledelse å trekke lagene. Den norske modellen står dermed under press. Bør man åpne for tidligere hospitering? Og hvem skal bestemme hvilke spillere som får muligheten til å konkurrere på et høyere nivå? Ideelt sett burde det være trenerne som tar slike avgjørelser, men i mange tilfeller er trenerne nettopp foreldre. Dette reiser spørsmålet om hva som skjer når de som utfordrer systemet, primært prioriterer egne barns interesser. Belønningen for tidlig og intensiv satsing blir stadig mer attraktiv. Om noen år kan det potensielt tjenes enorme summer. Dette er noe NFF heller ikke legger skjul på. Tor Erik Gjertsen, kretsansvarlig for gutter i NFF, understreket overfor 13–14-åringer på en nasjonal talentleir at spissene måtte være mest mulig inne i motstanderens 16-meter. «Er du mye der inne og scorer mål, blir det et bra liv, gutter», var beskjeden til en ny generasjon spillere. «Da blir det hus i Marbella.» Selv om bildet av spansk ferieluksus som selve lykken kanskje ikke er helt i tråd med NFFs offisielle retorikk, er budskapet i bunn og grunn korrekt. Scorer man mange nok mål i fotball, kan man kjøpe seg bolig hvor som helst. Det er liten tvil om at de stadig voksende fotballsummene vil friste barn og ikke minst foreldre til stadig hardere og tidligere satsing. Selv om mindre enn 0,02 prosent av fotballspillende tiåringer ender opp som A-landslagsspillere, er ikke en slik toppkarriere nødvendig for at satsingen skal anses som vellykket. En kontrakt i for eksempel Belgia eller Nederland kan sikre en spiller økonomisk for resten av livet. Selv lønningene i Skandinavia, inkludert den norske Eliteserien, øker såpass betydelig at det er mulig å leve et svært godt liv også her hjemme. Men har ikke Norge tross alt produsert et lag som knuste Italia 4–1 borte og er klare for VM? Er ikke Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt, Antonio Nusa, Sverre Nypan og Andreas Schjelderup – for å nevne noen – beviset på at talentarbeidet fungerer utmerket? Eller representerer de unntakene, utvalgte individer som har blitt dyrket frem ved siden av NFFs mantra om «flest mulig, lengst mulig»? Og som i tillegg har fått med seg siste del av setningen: «Best mulig.» Her pågår det en kamp om narrativet, om «sannheten». Bergensklubben Fyllingsdalen satset knallhardt på sin 2000-årgang. Fra spillerne var åtte-ni år gamle, trente de flere ganger i uken. Det kontroversielle laget reiste rundt i Europa for å delta i turneringer og møte topp motstand som Real Madrid og Juventus. Dagens Brann-spiss Noah Holm scoret et av målene da Juventus ble slått 2–1. I neste kamp var en tomålsscorer fra Bryne. En 13 år gammel Erling Braut Haaland hospiterte der, og faren Alfie har uttalt at tiden i Fyllingsdalen var avgjørende for Erlings utvikling. Turneringene mot internasjonal motstand ga verdifulle referansepunkter for videre arbeid. En av trenerne, Karl Kvile, ga en forklaring som minnet om Glimt-trener Kjetil Knutsen: «Vi ønsker å få referanser på hvor det høyeste nivået i Europa ligger. Så skal vi ta med oss det hjem og jobbe videre.» Det er et faktum at en rekke spillere fra dette laget etablerte seg på høyt norsk nivå, inkludert Noah Holm (Brann), Halldor Stenevik (Molde), Jesper Daland (Fortuna Düsseldorf), Tobias Christensen (Rapid Bucuresti), Sigurd Kvile (Fredrikstad), Kevin Krygård (Lillestrøm) og Johan Hove (AIK). Både Haaland og Martin Ødegaard spilte med spillere som var ett til to år eldre allerede fra de var seks–syv år gamle. Ødegaards treningsmengder ville nok de fleste ansett som «galskap»





