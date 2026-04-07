Kryptografi og Kvantedatamaskiner: To Teknologier Vi Må Snakke Mer Om

En analyse av to kritiske teknologier som vil forme fremtiden for digital sikkerhet: kryptografi og kvantedatamaskiner. Artikkelen utforsker hvordan kvantedatamaskiner kan true dagens krypteringsstandarder og hva som må gjøres for å sikre eierskap i den digitale økonomien. Dette er en oppfordring om å handle før teknologien er moden.

Det er to teknologier som ikke får nok oppmerksomhet, ifølge Silvija Seres. Den ene er en grunnleggende infrastruktur vi tar for gitt, mens den andre er en fremvoksende teknologi vi knapt har begynt å tenke på. Seres sammenligner dagens situasjon med funnet av olje, hvor utfordringen ikke var å hente den opp, men å etablere institusjoner som sikret eierskap og verdiskaping. Nå står vi overfor en lignende utfordring, bare at ressursen er digital og infrastrukturen global.

Dette debattinnlegget reflekterer skribentens meninger.\Den første teknologien er kryptografi, som utgjør selve infrastrukturen for å definere hvem som eier hva i den digitale økonomien. Dette er fundamentalt for alt fra BankID og nettbank til betalingssystemer, digitale kontrakter og sikker kommunikasjon. Krypteringen baserer seg på et nøkkelpar: en privat nøkkel for signering og en offentlig nøkkel for verifisering. Systemet er trygt fordi det er enkelt å verifisere en signatur, men ekstremt vanskelig å utlede den private nøkkelen fra den offentlige. Den andre teknologien er kvantedatamaskiner, en teknologi som kan gjøre denne krypteringen utdatert. Ingen vet nøyaktig når kvantedatamaskiner vil bli kraftige nok til å ha praktiske konsekvenser, men utviklingen går raskt nok til at myndigheter, banker og teknologiselskaper allerede følger nøye med.\Kvantedatamaskiner utfordrer dagens kryptering fundamentalt. Klassiske datamaskiner bruker bits, som er enten 0 eller 1. Kvantedatamaskiner bruker qubits, som kan være begge deler samtidig. Dette gir dem en enorm fordel i å løse komplekse problemer ved å utforske mange løsninger parallelt. Allerede 50 qubits kan representere over én kvadrillion tilstander. For problemer som faktorisering og diskret logaritme, som er essensielt for å knekke krypteringsnøkler, gir dette en enorm hastighetsøkning. Dette kan i teorien redusere beregningstider fra milliarder av år på klassiske datamaskiner til praktisk gjennomførbare tidsrammer. Dette er spesielt relevant for kryptovalutaer som Bitcoin, hvor eierskap i praksis er kontroll over en privat nøkkel. Rundt 25% av alle bitcoin ligger i adresser hvor den offentlige nøkkelen er eksponert, og dermed potensielt sårbare. Dette gjelder ikke bare Bitcoin, men også RSA (internettkryptering), TLS (sikker nettrafikk) og ECDSA (digitale signaturer), som utgjør store deler av dagens digitale sikkerhet.\Spørsmålet er hvor langt unna vi er en slik trussel. De mest avanserte kvantedatamaskinene har i dag rundt 1000 fysiske qubits. For å knekke moderne kryptering kreves det 1–2 millioner stabile, logiske qubits, som tilsvarer 10–20 millioner fysiske qubits på grunn av feilkorrigering. Det er en forskjell på rundt fire størrelsesordener, eller omtrent 10.000 ganger. Utviklingen av kvanteteknologi er krevende. Qubits mister informasjon raskt, feilkorrigering krever store ressurser, og systemene må operere ved ekstremt lave temperaturer. Samtidig investeres det massivt i feltet, med over en milliard dollar i USA, tilsvarende i EU og anslagsvis over 10 milliarder dollar i Kina. Analyser indikerer at vi kan se gjennombrudd i perioden 2030–2040. Dette er ikke primært et forskningsproblem, men et migrasjonsproblem. Kryptering er dypt integrert i våre systemer. Banksektoren bruker det i betalingsnettverk, interbanksystemer, korttransaksjoner og autentisering. Internett har 300–400 millioner aktive TLS-sertifikater. Overgangen til TLS 1.3 tok nesten ti år. En overgang til kvantesikker kryptografi vil være enda mer omfattende. I tillegg kan data som krypteres i dag lagres og dekrypteres senere når kvantedatamaskiner blir sterke nok. Dette gjelder særlig statlige dokumenter, diplomati, helse og finans. Derfor er det avgjørende å omstille seg før teknologien er fullt utviklet. Løsningen ligger i systemer som kan oppgraderes og kryptografi designet for å tåle kvanteangrep, som Dilithium, Falcon og SPHINCS+. Dette krever arkitekturer hvor sikkerhet kan skiftes ut og institusjoner som kan koordinere en slik overgang. Vi har gjort dette før, som med utbyggingen av oljeindustrien, hvor vi måtte skape institusjoner for å sikre eierskap og verdiskaping. Nå handler det om å bevare eierskap i den digitale økonomien





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det neste store teknologiskiftet truer selve eierskapetDet finnes to teknologier vi ikke snakker nok om. Den ene tar vi for gitt. Den andre har vi ikke begynt å tenke på.

Read more »

To teknologier som vil endre den digitale økonomienSilvija Seres peker på kryptografi og kvantedatamaskiner som to teknologier som vil ha stor innvirkning på den digitale økonomien. Kryptografi er grunnlaget for eierskap i det digitale landskapet, mens kvantedatamaskiner truer med å gjøre denne infrastrukturen utdatert.

Read more »

Det neste store teknologiskiftet truer selve eierskapetDet finnes to teknologier vi ikke snakker nok om. Den ene tar vi for gitt. Den andre har vi ikke begynt å tenke på.

Read more »

Det neste store teknologiskiftet truer selve eierskapetDet finnes to teknologier vi ikke snakker nok om. Den ene tar vi for gitt. Den andre har vi ikke begynt å tenke på.

Read more »

Det neste store teknologiskiftet truer selve eierskapetDet finnes to teknologier vi ikke snakker nok om. Den ene tar vi for gitt. Den andre har vi ikke begynt å tenke på.

Read more »

Charles Bennett og Gilles Brassard tildeles pris for banebrytende kvanteforskningDette debattinnlegget feirer tildelingen av en pris til Charles Bennett og Gilles Brassard for deres banebrytende arbeid innen kvantekryptografi, spesielt kvante-nøkkelutveksling og kvanteteleportering. Artikkelen fremhever viktigheten av deres forskning i lys av kvanteteknologiens fremvekst og behovet for kvantesikker kryptografi.

