KSAT bøtelagt med 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ilagt Kongsberg Satellite Services (KSAT) et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig kommunikasjon med flere satellitter fra jordstasjoner på Svalbard og i Antarktis. Selskapet hadde ikke tillatelse til å kommunisere med disse satellittene, noe som bryter med gjeldende regelverk.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har utstedt et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner til Kongsberg Satellite Services ( KSAT ) for ulovlig satellittkommunikasjon. Selskapet, som driver jordstasjoner som Svalsat på Svalbard og TrollSat i Antarktis, er anklaget for å ha kommunisert med flere satellitter uten nødvendig tillatelse. Nkom fremhever alvoret i at KSAT ved flere anledninger har foretatt slik kommunikasjon, noe som har resultert i et betydelig gebyr.

Dette er ikke første gang selskapet mottar et slikt gebyr; i desember i fjor ble KSAT bøtelagt med 250 000 kroner for lignende overtredelser knyttet til jordstasjonen på Svalbard. Det nye, vesentlig høyere gebyret er begrunnet med at selskapet over en periode på flere måneder har hatt ulovlig kontakt med totalt fem satellitter. Nkom poengterer at kommunikasjon med satellitter uten lisens er et brudd på forskriftene som regulerer bruk av jordstasjoner i Arktis og på Svalbard. Avdelingsdirektør Espen Slette i Nkom understreker viktigheten av at regelverket følges for å opprettholde tilliten mellom myndigheter og aktører, samt mellom norske og utenlandske myndigheter. Regelverkets overholdelse er essensielt for å sikre en trygg og regulert satellittaktivitet. KSAT erkjenner at det har vært mangler i deres interne prosesser som ikke fullt ut sikret nødvendig lisensiering før satellittkommunikasjon fant sted. Selskapet hevder å ta varselet på største alvor og at de har arbeidet kontinuerlig med å forbedre sine rutiner og systemer i dialog med Nkom, som en naturlig følge av økt satellittaktivitet. KSAT påpeker at det før tilsynet ble igangsatt ytterligere tiltak, selv om disse ikke var fullt ut implementert. Selskapet fremhever at lisensene som omfattes av varselet, i etterkant har blitt godkjent av Nkom, og at de vil gi sine innspill innen fristen før et endelig vedtak fattes. Hendelsene ble avdekket under et tilsyn utført av Nkom ved TrollSat og SvalSat i november 2025. Regelbrudd som dette kan ha konsekvenser for selskapets videre virksomhet og omdømme





