KSAT ilegges milliongebyr fra Nkom for ulovlig satellittkommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gir Kongsberg Satellite Services en bot på 1,5 millioner kroner etter at selskapet gjentatte ganger har kommunisert med satellitter uten gyldig tillatelse fra Svalbard og Antarktis.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har ilagt Kongsberg Satellite Services ( KSAT ) et betydelig overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen for den økonomiske sanksjonen er gjentatte tilfeller av ulovlig satellittkommunikasjon fra selskapets bakkestasjoner lokalisert på Svalbard og i Antarktis. Nkom påpeker at KSAT over en periode på flere måneder har opprettet forbindelse med totalt fem ulike satellitter uten å inneha de nødvendige tillatelsene som kreves for slik virksomhet.

Denne praksisen bryter med de strenge forskriftene som er satt for regulering av jordstasjoner i arktiske strøk, et område som er preget av høy strategisk betydning og kompleks internasjonal regulering. Dette gebyret er ikke den første sanksjonen selskapet mottar; allerede i desember året før måtte KSAT betale 250 000 kroner for lignende lovbrudd ved stasjonen på Svalbard, noe som indikerer et vedvarende utfordringsbilde for bedriften. Espen Slette, avdelingsdirektør i Nkom, understreker alvoret i saken og påpeker at det er kritisk for tilliten mellom norske myndigheter og internasjonale aktører at regelverket følges til punkt og prikke. Siden KSAT drifter hundrevis av bakkestasjoner fordelt over hele kloden, er deres ansvar for å forvalte konsesjoner korrekt av stor vekt for nasjonal sikkerhet og radiokontroll. Nkom avdekket de ulovlige kommunikasjonshendelsene under et tilsyn ved stasjonene TrollSat i Antarktis og SvalSat på Svalbard i november 2025. Myndighetene er tydelige på at manglende etterlevelse svekker tilliten til de aktørene som har fått særskilte konsesjoner til å drive satellittvirksomhet i disse følsomme områdene. Det kreves derfor en mer robust tilnærming til lisensforvaltning for å sikre at all aktivitet foregår innenfor lovlige rammer. Fra KSAT sin side erkjennes det at interne rutiner ikke har vært tilstrekkelige i den aktuelle perioden. Kommunikasjonsrådgiver Mali A. Arnstad forklarer at selskapet har gjennomgått sine prosesser internt og i samarbeid med tredjeparter for å rette opp i manglene. Hun understreker at de berørte lisensene i etterkant har blitt godkjent av Nkom, noe som tyder på at selve den tekniske kommunikasjonen ikke utgjorde en operasjonell fare, men snarere en administrativ svikt. Selskapet tar varselet på stort alvor og opplyser at de allerede før tilsynet hadde iverksatt tiltak for å forbedre systemene sine som følge av den kraftige veksten i satellittaktivitet. KSAT vil nå benytte seg av muligheten til å sende inn sine innspill til Nkom før et endelig vedtak blir fattet i saken. Denne hendelsen fungerer som en påminnelse om kravene til etterrettelighet i en bransje med økende global konkurranse og behov for streng statlig kontroll





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

