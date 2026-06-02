KSI forlater Sidemen etter 13 år

KSI, en av verdens største YouTubere, har annonsert at han forlater gruppen Sidemen etter 13 år. Det melder Deadline.

Det melder Deadline. I en video med tittelen «I’m leaving the Sidemen», som han postet til sine 18,4 millioner abonnenter på YouTube, forklarer briten – som egentlig heter Olajide Olatunji – avgjørelsen. Han sier at han har blitt «dratt i mange retninger» de siste årene, men understreker: – Avgjørelsen er helt og holdent min egen. Spill av YouTube video Mange fans trodde først at videoen var falsk, men den ble raskt bekreftet å være ekte.

De seks andre medlemmene i kollektivet la ut en uttalelse der de skriver at de er «triste over å dele nyheten» om at KSI har «bestemt seg for ikke å fortsette». – Dette kom som en overraskelse for oss, og vi vet at det vil bli en omstilling for dere, skriver de videre, ifølge Deadline. KSI presiserer at «ingenting dårlig har skjedd» mellom ham og de andre seks medlemmene. De siste årene har han satset bredt utenfor YouTube.

Han har vært dommer i ITV-programmet «Britain’s Got Talent», startet flere selskaper, hatt store boksekamper og kjøpt en minoritetsandel i fotballklubben Dagenham & Redbridge. Til sammen har Sidemen-medlemmene 140 millioner abonnenter på YouTube, og gruppen regnes som en av verdens mest populære grupper på plattformen. I 2023 tok KSI en pause fra sosiale medier. Han var også en av skaperne av drikken Prime, som var kjempepopulær i Norge





