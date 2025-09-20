Økt motorferdsel i utmark gir utfordringer: Naturvern mot bruksbehov

Antall kjøretøy i utmark øker, og med det følger utfordringer for naturvernet. Statens Naturoppsyn (SNO) og Miljødirektoratet jobber for å begrense skadeomfanget, samtidig som lokale brukere etterlyser mer nyanserte vurderinger. Teknologi som kunstig intelligens brukes for å kartlegge kjørespor.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Våre folk i felt melder om kjøreskader i stadig flere områder, både ved lovlig og ulovlig kjøring. Dette uttaler avdelingsdirektør i Statens Naturoppsyn (SNO), Morten Kjørstad. Han påpeker en markant økning i antall anmeldelser for ulovlig kjøring de siste ti årene. Parallelt med dette har antallet registrerte ATV -er i Norge tidoblet seg i samme periode.

I 2024 var det registrert hele 103 987 ATV-er, en betydelig økning fra 44 774 i 2014, ifølge data fra Miljødirektoratet. Men det er ikke bare ATV-er som setter spor i utmark. Også motorsykler, bobiler og biler er med på å skape disse sporene, og disse sporene er ofte knyttet til aktiviteter som jakt, turisme og friluftsliv. Dette fremheves av SNO. Ivar Myklebust i Miljødirektoratet understreker behovet for raske og målrettede tiltak før mer uerstattelig natur går tapt. Motorferdsel i utmark er som utgangspunkt forbudt, men kommunene har mulighet til å gi tillatelser. Det stilles imidlertid strenge krav gjennom både naturmangfoldloven og motorferdselsloven: All kjøring skal skje på en måte som minimerer skade på naturen. Myklebust påpeker at en tillatelse ikke fritar kjørerne for ansvar. Han har sett flere tilfeller der selv områder med klare forbehold har blitt ødelagt. For å møte denne utfordringen, tar Miljødirektoratet nå i bruk kunstig intelligens for å analysere kjørespor ved hjelp av fly- og dronebilder. Denne teknologien gir SNO mulighet til å rykke raskt ut, iverksette forebyggende tiltak og anmelde ulovlige forhold. Myklebust fremhever at utviklingen innen motorferdsel åpner stadig flere naturområder for ferdsel. Heldigvis har vi også teknologi som kan hjelpe oss til å sette inn tiltak for å begrense skadeomfanget, sier han. Resultatene fra denne analysen skal også gi kommunene bedre verktøy når de skal vurdere søknader om kjøringstillatelser og følge opp eksisterende tillatelser. Jan-Arvid Arnesen, som bruker både ATV og snøscooter, understreker viktigheten av å balansere vern av naturen med lokalbefolkningens behov for å bruke utmark. Han, som selv ble valgt inn på Sametinget i høst for Nordkalottfolket, påpeker at det aller meste av kjøringen faktisk er lovlig. Han mener at kjøreskader ofte automatisk assosieres med ulovlig kjøring, noe som ikke er representativt for helheten. Han har observert omfattende påvirkning av kjøring, spesielt i våtmarksområder og myr, og mener at man må finne de mest sårbare områdene. Han foreslår tiltak for å kanalisere kjøringen til steder som tåler det bedre. Dette vil ivareta naturen samtidig som det gir lokalbefolkningen mulighet til å bruke områdene slik de har gjort i generasjoner. Han understreker også betydningen av bedre overvåkning for å få et mer nyansert bilde av situasjonen. En grundigere overvåkning kan vise at trykket noen steder er lavere enn antatt, og dermed åpne opp for mer ferdsel. Arnesen uttrykker en mistanke om at Miljødirektoratet kanskje ikke har stor interesse av å åpne flere utmarksløyper. Han avslutter med å påpeke at de som ferdes i naturen har ingen egeninteresse av å ødelegge den, og at lokal kunnskap og tradisjon bør tillegges mer vekt enn sentralt fattede beslutninger





