Kultursjef i Expressen går hardt ut mot svensk VM-sang: "Schæferlig og kynisk"

Kultursjef i den svenske storavisen Expressen , Victor Malm , går hardt ut mot svenskenes offisielle VM-sang. Det er Thomas Stenström som står bakbidraget til sommerens mesterskap.

Malm mener låten er så svag at det svenske fotballforbundet bør bestille en helt ny sang. - 'Leva för alltid' er så slapp og kynisk at jeg blir lei meg, skriver han. Les også: Warholm svarte i Kina: - Slik er det i Norge - Som bakgrunnsstøyMalm beskriver låten som en 'kynisk gardering' og mener den mangler alt som kjennetegner en ekte fotballhit. Han sammenligner musikken med generisk bakgrunnsstøy man hører på Burger King.

Kritiker mener sangen føles som musikk laget for en strømmetjeneste snarere enn for tribunekultur og folkefest. Malm mener de store følelsene i fotballen må forankres i konkrete detaljer, noe han mener Stenström har ignorert fullstendig til fordel for abstrakte vendinger. - Det svenske fotballforbundet har egentlig bare ett alternativ: Bestill en ny, slår han fast. Tomases Stenström har foreløpig ikke besvart den kvasse kritikken mot låten.





