Kunnskapsministeren vil bringe tilbake datarommene: Foreslår strengere skjermbruk i skolen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ønsker en mer kontrollert skjermbruk i skolen og vurderer å gjeninnføre spesialiserte datarom for å løfte elevenes teknologiske kompetanse og læringsutbytte.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har tatt et tydelig standpunkt i debatten om digitalisering i norsk skole. Hun tar nå til orde for en radikal kursendring der de tradisjonelle datarommene kan gjøre comeback. Regjeringens mål er å redusere skjermtiden betraktelig, spesielt for de yngste elevene, samtidig som man opprettholder en høy digital kompetanse.

Fra og med skolestart til høsten vil skolene motta retningslinjer som krever at lærere utviser særlig varsomhet med bruk av digitale verktøy for elever fra første til fjerde trinn. Ministeren understreker at bruk av nettbrett og PC-er i klasserommet må være sterkt faglig begrunnet og ikke bare fungere som en erstatning for tradisjonelle lærebøker. Denne varsomheten begrenser seg imidlertid ikke bare til barneskoletrinnet. Nessa Nordtun åpner døren for at tilsvarende begrensninger bør vurderes også for femte til tiende trinn. Hun poengterer at målet ikke er å fjerne teknologi fra skolen, men å endre hvordan den brukes. Ved å gå tilbake til en modell med dedikerte datarom, utstyrt med avansert teknologisk utstyr, kan man skille tydeligere mellom når teknologien skal være et aktivt verktøy for læring og når den bør legges bort for å fremme konsentrasjon og dypere leseferdigheter. Hun argumenterer for at norske elever i dag ikke er gode nok på teknologi, til tross for massiv satsing på én-til-én-dekning av enheter i hele landet. Statistikk fra de siste årene viser en eksplosiv økning i antallet digitale enheter i norske klasserom. I 2013 var det kun 13 prosent av tiåringene som hadde sin egen digitale enhet til disposisjon på skolen, mens dette tallet hadde steget til hele 87 prosent bare fem år senere. Samtidig som denne digitale utrullingen fant sted, har nasjonale og internasjonale prøver vist en bekymringsfull nedgang i læringsresultatene til norske elever. Nessa Nordtun mener derfor at det er på tide med en kritisk gjennomgang av hvordan skjermbruken har påvirket konsentrasjonsevnen og det faglige utbyttet. Ved å legge til rette for en mer kontrollert bruk av digitale verktøy, håper myndighetene å snu denne negative trenden og sikre at teknologien faktisk tjener pedagogikken, fremfor å fungere som en distraksjon i læringshverdagen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nordmenn har ikke råd: - Kari må betale vill sumAlenemor Kari Hvitstein må betale 80 000 for tennene selv: - Det skaper sosiale forskjeller.

Read more »

Helge Lund foreslås som Yara-styrelederI innkallingen til generalforsamling foreslår Yara at Helge Lund (født 1962) skal velges til styreleder.

Read more »

Foreslår «liggeforbud»Norsk suksesstrener står overfor en ganske spesiell utfordring i Sverige.

Read more »

Skjermen bort fra småskolen – kan bli utvidet til å gjelde eldre elever ogsåDe gamle datarommene bør tilbake i skolen, ifølge kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Hun vil stramme inn på skjermbruk også for femte til tiende trinn.

Read more »

Skjermen bort fra småskolen – kan bli utvidet til å gjelde eldre elever ogsåDe gamle datarommene bør tilbake i skolen, ifølge kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Hun vil stramme inn på skjermbruk også for femte til tiende trinn.

Read more »

Kunnskapsministeren vil gjeninnføre datarom og bremse skjermbruk i skolenKari Nessa Nordtun ønsker en mer restriktiv skjermbruk i norsk skole og foreslår å bringe tilbake dedikerte datarom for å sikre bedre pedagogisk kontroll og teknologisk kompetanse.

Read more »