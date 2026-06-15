Kunnskapsministeren vil fjerne skjermpåbud i barnehagen

Kari Nessa Nordtun (Ap) endrer rammeplanen for barnehager slik at skjermbruk ikke lenger fremstår som pålagt. Endringen følger nye helseråd om begrenset skjermtid for små barn.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) varsler en tydelig justering av rammeplanen for barnehagene. Målet er å fjerne formuleringer som kan oppfattes som et påbud om skjermbruk i det pedagogiske opplegget.

- Forskning viser at små, uferdige barnehjerner bør ha svært begrenset skjermtid, sier Nordtun i en pressemelding. Endringen kommer etter at Folkehelseinstituttet nylig la frem nye anbefalinger om skjermbruk for barn, der barn under to år bør unngå skjerm helt, og barn mellom to og fem år bør ha maks én time skjermtid per dag, helst mindre. Nordtun understreker at barnehagene ikke skal oppleve press om å ta i bruk nettbrett eller andre digitale verktøy.

Hun viser til stor variasjon i praksis, og ønsker å sikre at lesing og høytlesning får en mer sentral plass i hverdagen. - Mitt mål er at lesing skal være en naturlig del av alle barns barnehagehverdag fra første dag, og at de blir lest for regelmessig sammen med trygge ansatte. Forskning viser at barn som blir lest for regelmessig, øker ordforrådet sitt markant sammenliknet med barn som ikke blir det, sier Nordtun.

Den gjeldende rammeplanen, fra 2017, sier at personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Denne formuleringen vil bli revidert slik at den ikke fremstår som et krav. Mange barnehager har integrert nettbrett i aktiviteter som tegning og språkleker, men Nordtun mener at dette ofte skjer på bekostning av tradisjonelle aktiviteter som høytlesning og fysisk lek.

Hun legger til at de nye retningslinjene vil bli utarbeidet i samarbeid med barnehagelærere, pedagoger og helseeksperter. Reaksjonene har vært delte. Flere barnehagelærere støtter ministeren, men peker på at digitale verktøy også kan ha pedagogisk verdi hvis de brukes riktig. Utdanningsforbundet påpeker at det viktigste er å ha klare retningslinjer og tilstrekkelig bemanning, slik at ansatte kan følge opp hvert barn individuelt.

Også foreldre har engasjert seg; noen frykter at et totalforbud mot skjerm vil gjøre barna mindre forberedt på en digital verden. Nordtun avviser dette og sier at barnehagen fortsatt kan bruke digitale verktøy i begrenset omfang, men at det pedagogiske fokuset må være på samspill og språkutvikling. Hun understreker at endringen ikke er et forbud, men en tydeliggjøring av at skjermbruk ikke skal være en forventet del av barnehagehverdagen.

Regjeringen planlegger å legge frem den reviderte rammeplanen i løpet av høsten, og den skal tre i kraft fra neste barnehageår. I mellomtiden oppfordrer Nordtun alle barnehager til å gjennomgå sin praksis og prioritere aktiviteter som fremmer barns sosiale og språklige ferdigheter uten skjerm





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