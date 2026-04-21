Kunnskapsministeren vil gjeninnføre datarom og bremse skjermbruk i skolen

Kari Nessa Nordtun ønsker en mer restriktiv skjermbruk i norsk skole og foreslår å bringe tilbake dedikerte datarom for å sikre bedre pedagogisk kontroll og teknologisk kompetanse.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har de siste ukene markert en tydelig endring i kursen for norsk skolepolitikk når det gjelder digitalisering. Hun tar nå til orde for å gjeninnføre de tradisjonelle datarommene som en sentral del av læringsarenaen. Dette forslaget kommer som en del av en større satsing på å begrense skjermbruken i grunnskolen, der ministeren ønsker å se en mer restriktiv praksis spesielt rettet mot barnetrinnet.

Nordtun understreker at målet ikke er å fjerne teknologien fra klasserommet, men heller å sikre at bruken av digitale verktøy er forankret i solide pedagogiske vurderinger fremfor å være en default-løsning i hverdagen. For de yngste elevene fra første til fjerde trinn innføres det nå retningslinjer som krever at skolene skal utvise særskilt varsomhet. Ifølge kunnskapsministeren er det kritisk at barn i alderen fem til ni år får lære gjennom andre metoder enn utelukkende skjermbaserte læremidler.

Hun mener at for mye tid foran en skjerm kan gå utover konsentrasjonsevnen og evnen til dypdykk i lærestoffet. Ved å ta i bruk dedikerte datarom for spesifikke teknologioppgaver, mener hun at skolen kan skille mellom tid til teknologisk kompetanseheving og den øvrige læringstiden, noe som vil gi mer kontroll over barnas skjermeksponering gjennom en vanlig skoledag.

Videre peker Nessa Nordtun på en bekymringsfull utvikling i norsk skole over det siste tiåret. Tallene taler for seg selv: I 2013 hadde kun 13 prosent av norske tiåringer tilgang til egen digital enhet i regi av skolen. Bare fem år senere, i 2018, hadde dette tallet skutt i været til hele 87 prosent. Samtidig som denne massive utrullingen av skjermer til hver enkelt elev har funnet sted, har man sett en urovekkende nedgang i læringsresultatene nasjonalt.

Ministeren poengterer at å ha en iPad eller PC på pulten ikke automatisk gjør elevene teknologisk kompetente. Hun etterlyser nå et taktskifte hvor kvaliteten på det pedagogiske innholdet igjen blir styrende for hvordan teknologien implementeres i norsk utdanning. Det er avgjørende at skolen utdanner elever som behersker teknologi på et avansert nivå, men dette krever målrettet undervisning fremfor ukritisk bruk av skjerm som eneste læringsverktøy.





