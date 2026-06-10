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Kunstig intelligens endrer hvordan vi jobber og hvem som lykkes

Teknologi News

Kunstig intelligens endrer hvordan vi jobber og hvem som lykkes
Kunstig IntelligensTeknologiArbeid
📆6/10/2026 3:18 AM
📰digi_no
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📊News: 34% · Publisher: 63%

Teknologen Mikael Svenson deler sine tanker om hvordan kunstig intelligens endrer hvordan vi jobber og hvem som lykkes. Han mener at KI ikke erstatter mennesker, men gjør jobben mindre friksjonsskjevt.

Kunstig intelligens endrer hvordan vi jobber og hvem som lykkes. Teknologen Mikael Svenson tror at KI ikke erstatter mennesker, men gjør jobben mindre friksjonsskjevt. Han mener at KI favoriserer folk som tåler kompleksitet og raske kontekstskifter.

Denne effekten er ikke jevnt fordelt, og mennesker som jobber på tvers av fag og organisasjoner vil få mest ut av KI. Det betyr ikke at stabilitet og grundighet blir uviktig, men mange jobber vil bli mindre stabile enn før. KI endrer også hvordan konsulenter jobber og hvem som lykkes. Mange gode konsulenter skaper verdi fordi de takler kontekstbytte godt og har sett mange varianter av samme problem.

KI gjør denne arbeidsformen sterkere. Men teknologien må adopteres sosialt, og det er vanskelig å stå i den. Hvis KI en dag gjør min egen rolle overflødig, må jeg finne noe annet å gjøre. Jeg har allerede byttet rolle mange ganger. Kanskje må jeg gjøre det igjen

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Kunstig Intelligens Teknologi Arbeid Kommunikasjon Endring

 

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