Kunstig Intelligens for Fremtidens Beslutninger: KI skal revolusjonere helse, energi og industri

Et nytt forskningssenter, ledet av Sintef og NTNU, skal bruke kunstig intelligens (KI) til å forbedre beslutninger innen helse, energi, logistikk og industri. Målet er å utvikle KI-baserte systemer som kan analysere data, forutsi resultater og automatisere prosesser, for eksempel for diabetesbehandling og energistyring.

Diabetes pasienter bruker insulin for å kontrollere sykdommen sin. Dosen må tilpasses nøye, og dette krever regelmessige blodprøver. Forskere jobber nå med å bruke kunstig intelligens (KI) for å bestemme den mest effektive insulindosen, og dermed forbedre behandlingen for pasientene. Seksjonen Fra forskning er dedikert til artikler skrevet av ansatte fra Sintef , NTNU , Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Vi er vant til å høre om språkmodeller som ChatGPT, Claude, Deepseek, Gemini, Grok og Meta AI, men disse er bare språkmodeller. Nå åpnes et nytt senter som skal utvikle KI for helt andre bruksområder. Senteret har mottatt betydelige midler fra regjeringens KI-satsing, og Sintef og NTNU leder dette prosjektet som skal utforske hvordan KI kan brukes til å ta beslutninger innen helse, industri og energi. \Det nye senteret, kalt Norwegian Centre on AI for Decisions, ledes av forskningsledere fra Sintef, Signe Riemer-Sørensen og Sebastien Gros. Senteret skal kombinere ulike KI-teknikker for å tolke sensordata fra fysiske prosesser i industrien og kritisk infrastruktur. Målet er å utvikle KI-baserte beslutningssystemer for bedre beslutninger i sektorer som energi, helse, logistikk og prosessindustri. Forskningspartnere inkluderer NTNU, Sintef, Sintef Energi, Sintef Manufacturing, Sintef Ocean, Institutt for energiteknikk (Ife), NMBU, Norce Research, Simula Met, Transportøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt og internasjonale partnere. Riemer-Sørensen understreker potensialet i å koble KI til industrien og automatisere store prosesser. Hun nevner helse og energi som eksempler. For diabetespasienter er det essensielt å få riktig dose insulin basert på kroppens behov, men dagens metoder er ikke presise nok. KI kan lage modeller av mennesker og ta mer presise beslutninger om behandling. \En annen viktig anvendelse av KI er i energiproduksjon. Solceller produserer mest strøm når oppvarmingsbehovet er minst, og det kan være vanskelig å håndtere overskuddsstrøm. KI kan brukes til å forbedre styringen av energien, helt ned til solcellenivå, og optimalisere bruken av strømmen. Lederne for senteret, Signe Riemer-Sørensen og Sebastien Gros, forklarer at de vil bygge små, spesialiserte modeller som kommuniserer med hverandre. Dette gjelder også innen språkmodeller, hvor det er en trend mot mindre, mer fokuserte modeller. Forskerne skal utvikle modeller som håndterer spesifikke oppgaver og avgjør om de trenger hjelp fra andre KI-modeller. Senteret samarbeider med over 50 partnere fra industri og offentlig sektor, og ser også på hvordan man kan sikre at folk tar i bruk denne teknologien. Selv om helse og energifeltet er forskjellige, er prinsippene for hvordan KI kan brukes til å kontrollere prosesser, like. Dette gjør at forskere, teknologieksperter og sluttbrukere kan lære av hverandre. Enten det gjelder å bestemme hvor brøytebilene skal sendes eller hvilken lege en pasient skal snakke med, trengs KI som kan ta selvstendige beslutninger. Senteret vil ha partnere som ønsker både anbefalinger og full autonomi i beslutningsprosessen. Forskerne har satt energifolk og vegvesen rundt samme bord, for å løse felles problemer. KI kan gjøre dette med tilstrekkelige data, men utfordringene øker når beslutningene skal baseres på tekstlig informasjon, for eksempel håndskrevne notater fra leger. Uansett type data er det viktig å sortere data, forutsi resultater og bruke dem til å ta avgjørelser





