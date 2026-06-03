Kunstig intelligens: Fra analyse til handling

Kunstig intelligens (KI) er i ferd med å gå fra analyse til handling i moderne virksomheter. KI-agentene kobler sammen systemer som tidligere var siloer og automatiserer oppgaver som før krevde koordinering mellom mennesker.

Kunstig intelligens (KI) er i ferd med å gå fra analyse til handling i moderne virksomheter. KI-agentene kobler sammen systemer som tidligere var siloer og automatiserer oppgaver som før krevde koordinering mellom mennesker.

Den nye standarden MCP (Model Context Protocol) kobler agenter direkte til databaser, arbeidsflyter og økonomisystemer. En vanlig språkmodell svarer på spørsmål og en agent kan gjøre jobben uten at et menneske er involvert i hvert steg. Dette bryter opp styringsmodellene som er bygget for en verden der mennesker tok beslutningene og systemene bare lagret dem.

Agentisk KI gjør det vanskeligere å forstå årsakskjeden hvis en agent gjør noe feil etter å ha lest en manipulert e-post eller hentet data fra flere systemer. Hvis en ansatt sender ut feil informasjon, finnes det normalt en avsender, en beslutning og et ansvarspunkt. Men hvis en agent gjør det samme, blir årsakskjeden langt vanskeligere å forstå. Vi har brukt flere tiår på å bygge sikkerhetsmodeller rundt digitale identiteter, tilgangsnivåer og menneskelig ansvarlighet.

Nå kobler vi autonome systemer direkte til virksomhetenes operative prosesser før styringsmodellene er på plass. Dette endrer hele logikken for kontroll i moderne virksomheter





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Kunstig Intelligens KI Agentisk KI MCP Model Context Protocol

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