Kunstig intelligens går fra analyse til handling

KI-agentene tar over operative prosesser, men styringsmodellene er ikke tilpasset for denne nye realiteten. Det blir vanskeligere å spore feil og ansvar når beslutninger tas av KI-agentene.

Kunstig intelligens (KI) er i ferd med å gå fra analyse til handling. KI-agentene reduserer manuelt arbeid, kobler sammen systemer som tidligere var siloer, og automatiserer oppgaver som tidligere krevde koordinering mellom mennesker.

Dette betyr at de nå rulles ut direkte i virksomhetene sine operative maskinrom. Samtidig sprer den nye standarden MCP (Model Context Protocol) seg raskt som et slags 'USB-C for KI', der agenter kan koble seg til databaser, arbeidsflyter, økonomisystemer og kodebaser. En vanlig språkmodell svarer på spørsmål, men en agent kan gjøre jobben. Den kan hente informasjon fra CRM-systemet, sende e-poster til kunder, oppdatere databaser, starte arbeidsflyter, bestille varer, skrive kode eller instruere andre agenter videre i organisasjonen.

Den kan gjøre dette uten at et menneske er involvert i hvert steg. Dette fører til at styringsmodellene for mange virksomheter fortsatt er bygget for en verden der mennesker tok beslutningene, og at tilgangskontroll, revisjonsspor, compliance og ansvarslinjer er designet rundt ansatte, roller og godkjenningsprosesser. Men agentisk KI bryter opp denne logikken fordi handlingene ikke lenger trenger å gå gjennom mennesker.

Dette kan føre til at årsakskjeden blir vanskeligere å forstå hvis en agent gjør en feil etter å ha lest en manipulert e-post, hentet data fra flere systemer og sendt instruksjonen videre til andre agenter. Det er derfor viktig at virksomheter har full oversikt over hvilke agenter som kommuniserer med hverandre, og at agentene behandles som egne identitetsbærende enheter med separate tilgangsrettigheter og revisjonsspor. Men det er ikke bare om sikkerhet.

Den digitale revolusjonen har nådd en ny fase hvor vi ikke bare digitaliserer informasjon, men også handlinger, koordinering og beslutninger. Dette endrer hele logikken for kontroll i moderne virksomheter





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Kunstig Intelligens KI-Agenter MCP Sikkerhet Digitale Prosesser Beslutninger

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