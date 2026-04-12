Kunstner Kurt Edvin Blix' atelier rasert etter sprengningsuhell: Store verdier tapt

Fjellsprengning i Beiarn førte til at kunstner Kurt Edvin Blix' atelier og et nabobygg ble rasert. Store verdier har gått tapt og oppbyggingen av et nytt atelier er påbegynt.

I flere måneder har PK Strøm utført fjellsprengning i Tvervika i Beiarn , like ved det kjente atelieret til kunstner Kurt Edvin Blix . Før påske ble både atelieret og et nabobygg rasert etter to separate sprengningsuhell. Store verdier har trolig gått tapt som følge av hendelsene. Kurt Edvin Blix beskriver situasjonen som en tragedie, og minnes tapet av lageret i det første uhellet.

Sammen med samboeren, Ann Rita Nybostad, som også er skulptør med verksted i samme bygg, opplevde de begge dramatikken tett på. Nybostad forteller om en forutanelse og følelsen av at noe ville gå galt, noe som dessverre skulle vise seg å stemme. Hun beskriver hvordan steinblokker ble slynget opp mot huset og inn i bygget, og den sjokkartede reaksjonen på synet.\Etter det første uhellet ble store deler av Blix' kunst flyttet til andre lokaler på Moldjord. Likevel befinner det seg fortsatt verdier i det skadde bygget, inkludert en veteranbil, flere båter, verktøy, kunstmaterialer, blindrammer og en grafikkpresse, til en verdi av rundt 170.000 kroner. Blix påpeker at minner og affeksjonsverdi ikke kan verdsettes, og at det er en stor utfordring å starte på nytt, selv om forsikringen dekker skadene. Han understreker viktigheten av å kunne fortsette sitt kunstneriske virke, og frustrasjonen over å måtte vente på å få atelieret oppbygd igjen. Nybostad legger til at det ikke er en enkel sak å flytte inn på en skole og starte produksjon, og de begge håper på en rask gjenoppbygging av arbeidsmulighetene. Gjennom årene har atelieret vært et viktig sted for kulturarrangementer, og tapet av lokalet er derfor ikke bare et personlig tap, men også et tap for lokalsamfunnet. Sprengningen i Tvervik er en del av et større prosjekt for lagring av tømmer og grus. Det var opprinnelig planlagt at lagerbygningene skulle bestå, men nå må begge trolig rives.\Prosjektleder i PK Strøm, Espen Petersen, beklager hendelsen og understreker at selskapet har bistått Blix i tiden etter ulykkene. Namsen Fjellservice, som utførte sprengningen, forklarer at forholdene i fjellet viste seg å være annerledes enn forventet. Daglig leder Espen Elden sier at de fulgte rapportene fra geologene og iverksatte nødvendige tiltak, men at det likevel gikk galt. Han forsvarer selskapets forsiktighet, men innrømmer at forholdene i fjellet var vanskeligere enn forutsett. Anleggsområdet i Tvervik er i dag stengt og vil trolig forbli det til over sommeren, grunnet tidlig vår og den påfølgende myke grunnen som ikke tåler tungtransport. Kommunalleder for teknisk og landbruk i Beiarn kommune, Torbjørn Grimstad, forklarer at de har tett dialog med Nordland fylkeskommune angående situasjonen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

