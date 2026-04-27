Kutt i uføretrygd rammer nesten 11 000 – SV kaller det et svik

Nesten 11 000 uføre vil få redusert inntekten fra 1. juli på grunn av endringer i minstesatsene. SV kritiserer kuttet og kaller det et svik mot samfunnets svakeste.

I en tid preget av økende priser og økonomisk usikkerhet, står nesten 11 000 uføre overfor en betydelig forverring av sin økonomiske situasjon. Fra 1. juli i år trer nye minstesatser i kraft, en endring som har utløst kraftig kritikk fra Sosialistisk Venstreparti (SV), som beskriver tiltaket som et direkte svik mot de mest sårbare i samfunnet.

Denne endringen, selv om den ble varslet i fjorårets statsbudsjett, har sneket seg inn uten større offentlig oppmerksomhet, noe SV mener er en bevisst strategi fra regjeringens side for å unngå debatt og motstand. SV-nestleder Marian Hussein uttrykker sterk misnøye med regjeringens fremgangsmåte og understreker at endringen vil ramme de som allerede sliter mest med å få endene til å møtes. Hun anklager regjeringen for å bruke et uklart språk og for å forsøke å skjule konsekvensene av kuttet.

De økonomiske konsekvensene for de berørte er betydelige. Omtrent 11 000 uføre vil oppleve en reduksjon i sin årlige inntekt på hele 6 500 kroner. Minstesatsen vil bli justert ned fra 309 651 kroner til 303 143 kroner. Dette kuttet rammer spesielt uføre som var gift eller samboende da uførepensjonen ble erstattet av uføretrygd i 2015.

Bakgrunnen for endringen er et forsøk fra myndighetenes side på å harmonisere regelverket, slik at alle gifte og samboende uføre skal ha nøyaktig samme minstesats. SV kritiserer imidlertid denne harmoniseringen, og hevder at den i praksis vil straffe de som har funnet lykken med en partner.

Hussein beskriver situasjonen som en "dobbel straff" for de som tidligere var enslige og nå deler husholdning, da de ikke bare mister en del av inntekten på grunn av fellesøkonomi, men også rammes av det nye kuttet i minstesatsen. Hun understreker at dette er en politikk som rammer blindt og hardt, og at den vil føre til økt økonomisk utrygghet for en allerede sårbar gruppe.

SV har varslet at de vil ta saken videre til Stortinget, enten i forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett eller under behandlingen av trygdeoppgjøret i juni. Partiet vil kjempe for å reversere kuttet og sikre en rettferdig behandling av uføre. Regjeringen, ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, forsvarer imidlertid tiltaket og hevder at endringen kun omfatter rundt 3 prosent av landets uføre. Statssekretær Edvin Søvik (Ap) argumenterer for at endringen handler om rettferdighet og likebehandling i systemet.

Han mener det ikke er urimelig at alle gifte og samboende uføre skal ha samme minstesats. Søvik påpeker at formålet er å skape et mer rettferdig og oversiktlig system, der alle uføre behandles likt uavhengig av sivilstatus. Likevel møter regjeringens argumentasjon motstand fra SV og andre kritikere, som mener at kuttet vil ha negative konsekvenser for de berørte og at det ikke tar hensyn til individuelle behov og omstendigheter.

Debatten om uføretrygden og minstesatsene fortsetter dermed å rase, og det er tydelig at det er betydelige uenigheter mellom regjeringen og opposisjonen om hvordan man best kan sikre en verdig og trygg økonomisk situasjon for uføre i Norge. Spørsmålet om rettferdighet og likebehandling vil trolig stå sentralt i den kommende debatten på Stortinget, og utfallet vil ha stor betydning for mange tusen menneskers liv





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

