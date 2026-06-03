Kuwait og Bahrain svarer på iranske rakett- og droneram - amerikanske styrker skyter ned trusler

Kuwait bekrefter militær respons på et ukjent angrep, mens USA og Bahrain melder ned flere iranske raketter og droner. Irans revolusjonsgarde hevder å ha truffet USAs flåtekvarter i Bahrain som gjengjeldelse for et amerikansk angrep på et kommunikasjonsanlegg ved Qeshm.

Det statlige nyhetsbyrået i Kuwait , Kuna, har i en offisiell uttalelse bekreftet at landets væpnede styrker er involvert i responsen på et nylig angrep, men har ikke oppgitt hvem som står bak trusselen.

Ifølge Reuters er det kun de kuwaitiske myndighetene som kommenterer situasjonen, og de peker på at eventuelle lyder av eksplosjoner sannsynligvis skyldes luftvernets nedskyting av droner eller raketter som har blitt oppdaget i luftrummet. Sjefen for hærens generalstab har oppfordret befolkningen til å følge de utstedte sikkerhetsinstruksjonene, holde seg unna vrakrester og andre uidentifiserte gjenstander som kan ha falt ned etter nedskytingen.

I tillegg ble innbyggere i nabostaten Bahrain advart om en aktivert flyalarm, og de ble bedt om å søke til trygge områder mens myndighetene vurderer situasjonen.



Den amerikanske mellomliggende kommanden i Midtøsten, Centcom, melder at Iran skal ha avfyrt to ballistiske raketter mot Kuwait, men at begge rakettene enten ikke nådde målet eller gikk i stykker i lufta.

Videre opplyser Centcom at amerikanske og bahrainske styrker har skutt ned tre ballistiske raketter som Iran har sendt mot regionen, samt tre angrepsdroner som var rettet mot sivil skipsfart. I en separat uttalelse fra Irans revolusjonsgarde hevdes det at de har angrepet hovedkvarteret til USAs femte flåte, som befinner seg i Bahrain, som et gjengjeldelsesmål etter et amerikansk angrep på et kommunikasjonstårn sør for øya Qeshm i Hormuzstredet.

Dette angrepet ble rapportert av Reuters, og iranske medier bekreftet at det ble hørt eksplosjoner ved Qeshm i natt til onsdag.



Siden krigen mellom USA og Israel mot Iran ble innledet for litt over tre måneder siden, har flere land som samarbeider med USA, inkludert Kuwait og Bahrain, opplevd en rekke drone- og rakettangrep. Disse angrepene har skapt stor usikkerhet i regionen og ført til økt beredskap blant både militære og sivile myndigheter.

Den pågående spenningen har ført til en eskalering av militære prosedyrer, hvor både luftvernssystemer og marin overvåkning er satt på høyeste beredskap. På tross av den økte faretruende situasjonen, ber myndighetene innbyggerne om å holde roen, følge instruksjonene fra beredskapsorganene, og holde seg informert gjennom offisielle kanaler for oppdateringer om sikkerhetsnivået. Den fortsatte utviklingen i regionen understreker behovet for diplomatiske innsatser og internasjonal samarbeid for å dempe spenningene og hindre en ytterligere opptrapping av konflikten





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Kuwait Iran Rakettangrep Droner Midtøsten

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