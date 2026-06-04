Kvaløya: Beboere må fortsatt koke vannet sitt

Beboerne på Kvaløya må fortsatt koke vannet sitt etter at kommunen sendte en melding om funn av bakterier i drikkevannet på Kvaløya.

Terje Pedersen, rådgiver i vann og avløp i Tromsø kommune, sier at beboerne på Kvaløya som onsdag fikk beskjed om å koke vannet sitt, nok må fortsette med praksisen en dag til.

Han sier at vann og avløp har ikke fått svar på prøvene, og de får ikke svar før i morgen. Dette betyr at beboerne på Kvaløya må fortsette å koke vannet sitt i en dag til. Vann og avløp har også tatt nye prøver av vannet i dag, torsdag. Det var onsdag at kommunen sendte en melding til 2700 beboere i området fra Storelvbakken (ca. ved Extra) og sørover.

Meldingen var en SMS som informerte om funn av bakterier i drikkevannet på Kvaløya. Det anbefales beboere i området sør for Strand boligfelt, samt Kaldfjord og Ersfjorden å koke vannet før bruk drikke og matlaging. Kokevarsel gjelder fram til ny melding blir gitt i morgen 4. juni innen kl. 15.00. Skoler og idrettsanleggene på Storelva, de bør ikke drikke vann rett fra springen.

Kvaløya videregående skole har fått en vanntank fra vann og avløp. Også vann til matlaging og drikke må kokes. Den aktuelle prøven som utløste varslet ble tatt på Kvaløya videregående skole mandag





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