De norske klubbenes motstandere er klare for den andre kvalifiseringsrunden i Women's Champions League. Brann og Vålerenga vil møte lag fra Ungarn, Sverige og andre land i en miniturnering som avgjør hvilke lag som går videre til den tredje og siste kvalifiseringsrunden.

De norske klubbenes motstandere på vei inn i Women's Champions League er klare. Den andre kvalifiseringsrunden organiseres som en miniturnering med fire lag der det spilles semifinale og finale for å ta seg videre.

Branns motstandere i miniturneringen blir ungarske Ferencavaros i tillegg til to turneringsvinnere fra 1. kvalifiseringsrunde. I semifinalen vil Brann møte vinneren av turneringen mellom av KÍ, Mitrovica, Ludogorets og Zimbru Chisinau. Ved seier, blir det finale mot vinneren av semifinalen mellom Ferencvaros og Paok/Neftci/Hapoel Jerusalem/ Buducnost. Ferencvaros var Vålerengas siste hinder på vei inn i Women's Champions League forrige sesong da lagene møttes i 3. kvalifiseringsrunde.

Da vant Vålerenga 5-1 over to kamper. VIF får svensk motstand i semifinalen mot Malmö. Ved seier i semifinalen, blir det en finale mot vinneren av Eintracht Frankfurt og Omonia. Miniturneringene spilles på hjemmebanen til én av de fire lagene i gruppen.

Dette avgjør de fire lagene seg i mellom. Vinneren av hver enkelt miniturnering går videre inn i den tredje og siste kvalifiseringsrunden der det spilles dobbeltoppgjør. Trekningen av den 3. kvalifiseringsrunden gjennomføres 11. august. Kampene spilles 26. august og 2. september.

Norge har hatt lag inne i Women's Champions League de siste tre sesongene. Brann tok seg helt til kvartfinale i 2023/24-sesongen, mens Vålerenga var med i gruppespillet i 2024/25 og i ligaspillet (nytt format) i 2025/26-sesongen





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