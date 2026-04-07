Kvante-pionerer Bennett og Brassard hedres for banebrytende arbeid

Charles Bennett og Gilles Brassard tildeles pris for sitt fundamentale bidrag til kvanteteknologi, spesielt innen kvante-nøkkelutveksling og kvanteteleportering. Deres arbeid åpner for sikker kommunikasjon, men krever også nye sikkerhetstiltak.

5. apr. 2026 - 10:00 Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. I år ble Charles Bennett og Gilles Brassard tildelt en viktig pris for sitt banebrytende arbeid innen kvanteteknologi. Kvante-nøkkelutveksling, som de to har vært sentrale i å utvikle, muliggjør deling av kryptografiske nøkler med fysisk garantert konfidensialitet.

Samtidig gir kvanteteleportering en mulighet for å overføre en kvantetilstand ved hjelp av kvanteforvikling – Einsteins 'spøkelsesaktige fjernvirkning' – selv om all kommunikasjon skjer over klassiske kanaler. Å beskrive Bennett og Brassard som bautaer innen fagfeltet er en underdrivelse. Grunnideene deres tok form allerede på 70-tallet, lenge før kvantedatamaskinen ble et kjent begrep. For å sette det i perspektiv, var dette før fysikklegenden Richard Feynman introduserte ideen om kvantedatamaskiner, og 15 år før Peter Shor publiserte sin berømte kvante-faktoriseringsalgoritme, som kan knekke det meste av dagens kryptografi. Dette viser hvor langt forut for sin tid Bennett og Brassard var, og understreker betydningen av deres bidrag til kvanteteknologiens utvikling. Disse pionerene har lagt grunnlaget for en teknologisk revolusjon som vil forme fremtiden. Deres arbeid har åpnet døren for nye muligheter innen sikker kommunikasjon og databehandling, men samtidig også introdusert nye utfordringer som samfunnet må forholde seg til. Bennett og Brassards forskning er fundamentet for dagens kvanteteknologi, og deres innsats er avgjørende for å forstå potensialet og risikoene ved denne teknologien. Den anerkjennelsen de nå mottar, er ikke bare en hyllest til deres tidligere prestasjoner, men også en inspirasjon for fremtidige generasjoner av forskere. De protokollene som Bennett og Brassard har utviklet, spesielt kvante-nøkkelutveksling og kvanteteleportering, er allerede demonstrerbare med dagens teknologi. Dette gjøres ved hjelp av kontrollerte lasere og polariseringsfiltre. Dette er vesentlig, da det viser at den teknologien de har utviklet, ikke bare er teoretisk interessant, men også praktisk gjennomførbar. Kvanteteknologi er ikke lenger bare et forskningsfelt, men en virkelighet som allerede er i bruk. Kinas nøkkelutveksling mellom satellitt og bakkestasjon er bare et eksempel på bruken av denne teknologien. Selv om det kreves betydelig forskning og utvikling før teknologien kan tilby full sikkerhet i praksis, viser dette at kvanteteknologi er på vei mot å bli en integrert del av infrastrukturen. Pilotprosjekter er i gang for å utforske ulike løsninger og finne de beste bruksområdene. Disse prosjektene er viktige for å forberede samfunnet på den kommende kvantetidsalderen. Kvanteteknologi er kompleks, og det vil kreve tid og ressurser for å utvikle den fullt ut. Vi vet ennå ikke hvilken rolle kvanteteknologi kommer til å spille i fremtidens samfunn, men vi ser nye gjennombrudd hvert år. En ting er sikkert: kvanteteknologi vil forandre måten vi lever og arbeider på. Heldigvis trenger vi ikke vente på nye teknologiske gjennombrudd for å sikre dataene våre mot kvantedatamaskiner. Kryptologer har allerede utviklet kvantesikker kryptografi som kan tas i bruk umiddelbart. Dette er klassiske algoritmer som kan kjøres på dagens telefoner og laptoper, men som motstår angrep fra Shors faktoriseringsalgoritme. Dette er avgjørende for å beskytte sensitive data mot fremtidige angrep. Kvantedatamaskiner representerer allerede i dag en sikkerhetstrussel, da de muliggjør såkalte 'lagre-nå-dekrypter-senere'-angrep. Mye av vår mest sensitive informasjon har lang levetid, og derfor anbefaler Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) å migrere til kvantesikker kryptografi allerede nå. Dette er en viktig anbefaling, som understreker alvoret i sikkerhetstrusselen som kvanteteknologi utgjør. Å ta i bruk kvantesikker kryptografi er et proaktivt tiltak for å sikre at dataene våre er beskyttet i fremtiden. Det krever en kontinuerlig tilpasning av sikkerhetstiltakene for å møte de utfordringene som ny teknologi fører med seg. Vi gratulerer Bennett og Brassard med en høyst fortjent pris – og håper den bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst! Denne anerkjennelsen er et viktig signal om at kvanteteknologi er i ferd med å bli en sentral del av fremtidens samfunn. Det er viktig å være oppmerksom på de mulighetene og utfordringene som følger med denne teknologien, og å jobbe for å sikre at den brukes på en trygg og etisk måte.





