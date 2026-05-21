Kvart av selskapa dømd til å betale 225.000 euro for flyulukka som krevde 228 menneskeliv

En ankesakstol i Paris har funnet begge selskaper skyldige i aktrett drap etter flystyrten som kostet 228 menneskeliv. Flyet styrte i Atlanteren i 2009 på grunn av kraftig uvær og feil i instrumentene. Etter to år ble flyvraket funnet på 4000 meters dyp.

Kvart av selskapa er no dømd til å betale 225.000 euro for flyulukka som kravde 228 menneskeliv, skriv Reuters.men ein ankedomstol i Paris har funne begge selskapa skuldige i aktlaust drap etter flystyrten.

Mista far og bror Kristian Berg Andersen, Karsten Moholt og Karsten Aleksander Moholt omkom. I tillegg døydde ein 11 år gamal gut som hadde både norsk og britisk statsborgarskap. Linn Cecilie Moholt mista faren og broren i ulukka. Ho fortel til NRK at dommen er eit steg i riktig retning.

– For oss i familien er det viktigaste at ein snur alle steinar og gjer alt for å forhindre at slike tragiske ulukker gjentar seg, seier Moholt. Flyet var på veg frå Rio de Janeiro til Paris då det styrta i Atlanteren i 2009. Styrten skjedde på grunn av kraftig uvêr, som gjorde at instrumenta svika, og flygarane gjorde fleire feil. Flyet stegla, mista oppdrifta og styrta.

Søket etter flyvraket var krevjande og tok lang tid. Først etter to år vart vraket av Airbus A330-flyet og det tekniske utstyret funne – på 4000 meter djupne





