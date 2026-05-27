Kvartalstall og strategiske nyheter preger norsk næringsliv

En rekke norske selskaper har lagt frem kvartalsresultater og annonsert viktige endringer, inkludert Fred. Olsens avgang, sterke tall fra produkttankrederiet, nye kontrakter og oppkjøp innen energi og teknologi, samt svakere resultater fra shipping og biotek.

Flere norske selskaper har lagt frem sine kvartalsresultater og annonsert viktige nyheter den siste tiden. Fred. Olsen (97) trekker seg fra styreposisjonen i Bonheur etter over 70 år, i forkant av den årlige generalforsamlingen.

Samtidig opplever produkttankrederiet en solid vekst med et resultat etter skatt på 180 millioner dollar i første kvartal, drevet av høye rater etter stengingen av Hormuz. Kvartalsrapporten overgikk forventningene på 167 millioner dollar. MPC Container Ships la også frem tallene for første kvartal, med driftsinntekter på 119 millioner dollar og et resultat etter skatt på 41 millioner dollar, ned fra fjoråret. Resultatet var lavere enn ventet, men shippingaksjen har steget markant i år.

Innen energisektoren har Norconsult og Anlegg Øst Entreprenør fått kontrakt for å designe og bygge to nye trafostasjoner i Tønsberg og Eiker, samt oppgradere stasjonen på Hof. Norsk Titanium har mottatt sin første tildeling fra et nytt romfartsprogram etter en flerårig kvalifikasjonsprosess, noe som åpner for bredere produksjon. Solcelleutbyggeren Otovo har inngått avtale om kjøp av SunSystem Technology, LLC, et amerikansk selskap innen drift og vedlikehold av solcelleanlegg.

Dette er den syvende transaksjonen siden sammenslåingen i desember 2025, og styrker selskapets posisjon i USA. Betalingen består av kontanter og aksjer, med en total verdi på opptil 2,07 millioner dollar. Flere selskaper har også rapportert om svakere resultater. Jacktel fikk et resultat før skatt på 2,3 millioner dollar i første kvartal, ned fra 4,2 millioner dollar året før, men styreleder Harald Thorstein uttrykker optimisme rundt fremtidig verdiskaping og utbyttekapasitet.

Nykode Therapeutics rapporterte et underskudd før skatt på 4,1 millioner dollar, opp fra 3,5 millioner i fjor, men selskapet har fått viktige EU-godkjennelser for kreftstudien Abili-T. Jinhui Shipping and Transportation Ltd opplevde en kraftig nedgang i resultatet til 4,3 millioner dollar fra 17,1 millioner, på grunn av volatilitet i shippingmarkedet og færre skip i drift. Oljeprisen falt litt over én prosent til under 98 dollar fatet.

Maria Hermansdatter Hoff blir ny administrerende direktør i Boligprodusentenes forening fra 1. juni 2026, og vil jobbe for økt boligbygging. Denne runden med nyheter viser et mangfold av utviklinger i norsk næringsliv, fra rekordresultater til strategiske oppkjøp og lederskifter





