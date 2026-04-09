Kvinne angrepet under joggetur i Lillestrøm – mann pågrepet og siktet for voldtektsforsøk

En kvinne ble angrepet under en joggetur i Lillestrøm. Politiet pågrep en mann og siktet ham for forsøk på voldtekt etter en omfattende politijakt.

Kvinne overfalt under joggetur i Lillestrøm – mann siktet for voldtektsforsøk . En dramatisk hendelse utspant seg ved friluftsområdet Nebbursvollen , like utenfor Lillestrøm sentrum, tidlig om morgenen. Klokken var omtrent 05:50 da en kvinne ble angrepet mens hun var ute på en joggetur. Hendelsen førte til en omfattende politijakt på gjerningspersonen, og politiet satte inn betydelige ressurser for å spore opp den mistenkte.

Oppdragsleder Ronny Mangseth i politiloggen bekrefter at politiet raskt fikk kontroll på en mann som matchet beskrivelsen av gjerningspersonen og som knyttet seg til hendelsen. Etter søk med blant annet politihelikopter, lyktes det å lokalisere og pågripe den mistenkte mannen. Den siktede, en lokal mann i 30-årene, er nå siktet for forsøk på voldtekt. Politiet etterforsker saken videre, og det er viktig å understreke alvoret i situasjonen og betydningen av å ta slike hendelser på alvor.\Operasjonsleder Håkon Hatlen forteller Aftenposten om hendelsesforløpet. Kvinnen, som var ute på sin daglige joggetur, ble plutselig angrepet av en fremmed mann som tok tak i henne. Heldigvis klarte kvinnen å rive seg løs fra angriperen og flykte fra stedet. Hun reagerte umiddelbart ved å kontakte politiet for å melde hendelsen. Politiet rykket raskt ut til friluftsområdet Nebbursvollen med flere patruljer for å lete etter gjerningsmannen og sikre åstedet. Det var imidlertid først da Øst politidistrikt fikk bistand fra luften, i form av et politihelikopter, at politiet fikk verdifull observasjon av den mistenkte. Helikopteret bidro til å spore opp mannen, som deretter ble pågrepet av en lokal patrulje. Pågripelsen fant sted under en time etter at hendelsen ble meldt. Hatlen opplyser at kvinnen, som er i 50-årene, slapp fra overfallet uten fysiske skader. Han legger til at kvinnen, selv om hun er fysisk uskadd, naturligvis er sterkt preget av det som skjedde. Politiet har avhørt kvinnen, og hun er nå tatt hånd om av sin mann, som er en viktig støtte i denne vanskelige tiden.\Politiet har startet en full etterforskning av saken for å avdekke alle omstendigheter rundt hendelsen og sikre at rettferdighet blir ivaretatt. De vil blant annet undersøke motivet bak angrepet og samle inn ytterligere bevis. Det er viktig å gi kvinnen den støtten hun trenger og sikre at hun får den nødvendige hjelpen og oppfølgingen. Lokalsamfunnet er preget av hendelsen, og det er forståelig at mange er bekymret for sikkerheten i området. Politiet oppfordrer alle som har opplysninger om hendelsen om å ta kontakt. Videre vil politiet forsterke sin tilstedeværelse i området for å skape trygghet og forebygge lignende hendelser i fremtiden. Denne hendelsen understreker viktigheten av å ta sikkerhet på alvor og å reagere raskt når man føler seg truet. Det er også viktig å understreke at kvinner har rett til å ferdes trygt, og at vold av alle slag aldri kan aksepteres





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kvinne rømte fra boligen: – Hun var livredd(Åpen for alle lesere)

Read more »

Christer Torjussen kommer til Lillestrøm: – Det er stort for meg å komme tilbakeStandupkomikeren Christer Torjussen kommer til Lillestrøm kultursenter 10. april. Han forteller om sin tilknytning til byen og ungdomsårene. Torjussen husker årene på skolen med glede og var aktiv på Blitzhuset og LSK-fan.

Read more »

Vålerenga-Lillestrøm: Billetter revet bort på under en timeBilletter til oppgjøret mellom Vålerenga og Lillestrøm ble utsolgt på under en time. Store køer og stor pågang førte til at mange supportere ikke fikk tak i billetter til kampen.

Read more »

Politiet: Kvinne slo kioskansatt og kunde(Åpen for alle lesere)

Read more »

Dukket opp med ukjent kvinne foran storturneringViktor Hovland hadde med seg en kvinnelig «caddie» på oppvisningsrunden før Masters starter torsdag.

Read more »

Kvinne vinner frem i forsikringssak om feilmontert slukEn kvinne vinner delvis frem i en sak mot forsikringsselskapet etter funn av feilmontert sluk i leiligheten. Sameiet oppdaget en feil som førte til vannlekkasje, og kvinnen fikk dekket halvparten av kostnadene for reparasjonen av badet.

Read more »