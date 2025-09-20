Kvinne dømt for grov narkotikasmugling: Etterforsket ikke bakmenn

En 23 år gammel kvinne er dømt til to års fengsel for å ha smuglet over et kilo kokain til Norge. Politiet valgte ikke å etterforske bakmennene i saken.

Hør saken: En 23 år gammel kvinne, peruansk statsborger bosatt i Spania, er nylig dømt til to års fengsel for grov narkotikaovertredelse i Romerike og Glåmdal tingrett. Hendelsen fant sted 24. mai i år, da hun ble stoppet av tollere på Gardermoen etter ankomst fra Madrid. Påtaleansvarlig Ella Stenersen Øksby i Øst politidistrikt opplyser i en e-post til VG at det ble gjennomført hundesøk og observasjon av passasjerer fra det aktuelle flyet.

Den dømte ble deretter stoppet for tollkontroll ved tollfilteret i grønn sone, ifølge Øksby. Kvinnen samarbeidet med tollerne, og nærmere undersøkelser avdekket kokainkuler i trusen, samt en pakke kokain skjult i vagina. I tillegg ble det funnet nesten 40 kokainkuler i kvinnens mage. Totalt beslaglagt kokain utgjorde 1109,6 gram.\Dommen avslører at kvinnen har fire barn i alderen to til seks år hjemme i Spania. I retten la hun frem en uforbeholden tilståelse, og forklarte at hun møtte en person på et diskotek som tilbød henne å tjene penger ved å smugle kokain til Norge. Hun forklarte at hun hadde stor gjeld og lå etter med husleien. Hun erkjente å ha fraktet stoffet for å tjene penger. Anne M. Evenrud, kvinnens forsvarer, ønsker ikke å kommentere dommen. Dommen viser at kvinnen var villig til å dele informasjon om bakmennene. VG har spurt påtaleansvarlig om politiets håndtering av denne informasjonen. Øksby svarer: «I denne saken etterforsket vi ikke noe bakmannsapparat. Dette er tidkrevende og kan dessuten være vanskelig å komme i mål med. Innførselen i seg selv 'står på egne ben' som vedkommende nå er domfelt for, og det har allmennpreventiv effekt.» Evenrud uttaler på spørsmål om hvorfor politiet ikke etterforsket bakmennene: «Jeg har ingen kommentar til det, annet enn at min klient fikk mildere straff blant annet på grunn av hennes samarbeidsvilje.» Påtalemyndigheten foreslo en straff på to år og fem måneder i fengsel, men retten dømte henne til to års fengsel. Stenersen Øksby opplyser at påtalemyndigheten ikke vil anke dommen.\Saken belyser utfordringene med narkotikasmugling og konsekvensene for de involverte. Den illustrerer også politiets prioriteringer når det gjelder etterforskning av narkotikasaker, og deres vurdering av å fokusere på selve smuglingen kontra å etterforske bakmennene. Retten tok hensyn til kvinnens samarbeidsvilje og hennes vanskelige økonomiske situasjon, noe som bidro til en redusert straff. Denne dommen sender et signal om at retten ser alvorlig på narkotikaovertredelser, men også at samarbeid med politiet og erkjennelse av skyld kan føre til en mildere straff. Saken berører også temaet om kvinner som lokkes inn i narkotikasmugling på grunn av økonomiske vanskeligheter, og de komplekse årsakene bak slik kriminalitet. Den understreker behovet for forebyggende tiltak og støtte til personer som sliter økonomisk, for å hindre at de blir ofre for narkotatrafikken. Politiet begrunner avgjørelsen om ikke å etterforske bakmennene med ressursmessige hensyn og at smuglingen i seg selv utgjør en lovbrudd som er viktig å straffe for å ha en preventiv effekt. Dette valget kan sees som en praktisk tilnærming for å oppnå en rask dom, men det reiser også spørsmål om hvorvidt bakmennene får unngå straff for sin rolle i narkotikasmuglingen





