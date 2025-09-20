Kvinne dømt for kokainsmugling – Politiet etterforsket ikke bakmenn

En 23 år gammel kvinne er dømt til fengsel for smugling av over et kilo kokain. Politiet valgte ikke å etterforske bakmennene i saken.

Hør saken. En 23 år gammel kvinne, peruansk statsborger bosatt i Spania, ble nylig dømt til to års fengsel for grov narkotikaovertredelse i Romerike og Glåmdal tingrett. Hendelsen fant sted 24. mai i år da hun ble stoppet av tollere på Gardermoen etter å ha ankommet fra Madrid. Påtaleansvarlig Ella Stenersen Øksby i Øst politidistrikt opplyser i en e-post til VG at hundesøk og observasjon ble iverksatt mot passasjerer som ankom med det aktuelle flyet.

Den domfelte ble deretter stoppet for tollkontroll av tolloverinspektør da hun passerte tollfilteret på grønn sone. Kvinnen samarbeidet med tollerne, og nærmere undersøkelser avdekket kokainkuler i trusen og en pakke kokain gjemt i vaginaen. I tillegg ble det funnet nesten 40 kokainkuler i kvinnens mage. Totalt ble det beslaglagt 1109,6 gram kokain. \I dommen kommer det frem at kvinnen har fire barn i alderen to til seks år hjemme i Spania. Under rettssaken kom hun med en uforbeholden tilståelse og forklarte at hun kom i kontakt med en person på et diskotek. Denne personen skal ha tilbudt henne å tjene penger på å smugle kokain til Norge. Kvinnen forklarte i retten at hun hadde stor gjeld og slet med husleien. Hun innrømmet å ha fraktet stoffet til Norge for å skaffe penger. Forsvarer Anne M. Evenrud ønsker ikke å kommentere dommen. Ifølge dommen var kvinnen villig til å gi informasjon om bakmenn. VG har spurt påtaleansvarlig om politiets håndtering av denne informasjonen. I følge Ella Stenersen Øksby ble det ikke etterforsket noe bakmannsapparat i denne saken. Øksby forklarer at en slik etterforskning er tidkrevende og kan være vanskelig å lykkes med. Innførselen av narkotika i seg selv er en lovbrudd som kvinnen er dømt for, og dette har en generell preventiv effekt. På spørsmål om forsvarerens syn på at politiet ikke etterforsket bakmenn, svarer Evenrud at hun ikke har noen kommentarer, bortsett fra at klienten hennes fikk en mildere straff delvis på grunn av hennes samarbeidsvilje. Påtalemyndigheten foreslo en straff på to år og fem måneder i fengsel, men retten endte opp med å dømme henne til fengsel i to år. Stenersen Øksby opplyser at påtalemyndigheten ikke kommer til å anke dommen. \Denne saken belyser problematikken rundt narkotikasmugling og konsekvensene for involverte individer. Kvinnen, som allerede var i en vanskelig økonomisk situasjon, ble fristet av løftet om raske penger og endte opp med en alvorlig straff. Politiets beslutning om ikke å etterforske bakmennene reiser spørsmål om prioriteringer og ressursbruk i bekjempelsen av narkotikakriminalitet. Mangelen på etterforskning av bakmenn kan potensielt føre til at større kriminelle nettverk unngår straff, mens mindre aktører som kvinnen i denne saken, får hele ansvaret. Dette understreker behovet for en helhetlig tilnærming til bekjempelse av narkotikakriminalitet, der både små og store aktører stilles til ansvar. Videre fremhever saken viktigheten av å gi støtte til personer som befinner seg i sårbare situasjoner for å hindre dem fra å bli utnyttet av kriminelle miljøer. Saken gir også et innblikk i rettsprosessen og hvordan retten vurderer straffens størrelse basert på omstendighetene, inkludert tiltaltes samarbeidsvilje og andre faktorer. Det er viktig å merke seg at rettsvesenet må balansere hensynet til samfunnsbeskyttelse med hensynet til den enkeltes rettigheter og omstendigheter





