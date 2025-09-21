Kvinne dømt for kokainsmugling: Politiet etterforsket ikke bakmenn

En 23 år gammel kvinne er dømt til fengsel for grov narkotikaovertredelse. Politiet valgte ikke å etterforske bakmennene i saken, med begrunnelse om ressursbruk.

Hør på saken. Nylig ble en 23 år gammel kvinne, en peruansk statsborger bosatt i Spania, dømt til to års fengsel for grov narkotikaovertredelse i Romerike og Glåmdal tingrett. Hendelsen fant sted 24. mai i år da hun ble stoppet av tollere på Gardermoen etter å ha ankommet fra Madrid. Påtaleansvarlig Ella Stenersen Øksby i Øst politidistrikt skriver i en e-post til VG at det ble foretatt hundesøk og iverksatt observasjon mot passasjerer som ankom med det aktuelle flyet.

Den dømte ble deretter stoppet for tollkontroll av tolloverinspektør da hun passerte tollfilteret på grønn sone, opplyser Stenersen Øksby. Kvinnen la kortene på bordet til tollerne, og en nærmere undersøkelse avslørte at hun hadde kuler med kokain i trusen, samt en pakke med kokain gjemt i vaginaen. I tillegg ble det funnet i underkant av 40 kuler med kokain i kvinnens mage. Totalt utgjorde beslaget 1109,6 gram kokain. Dommen understreker at kvinnen har fire barn i alderen to til seks år hjemme i Spania. I retten kom hun med en uforbeholden tilståelse, og forklarte at hun kom i kontakt med en person på et diskotek. Denne personen skal ha tilbudt henne å tjene penger på å frakte kokain til Norge. Kvinnen forklarte i retten at hun hadde pådratt seg stor gjeld og hadde problemer med å betale husleien. Hun innrømmet å ha fraktet stoffet til Norge for å tjene penger. Kvinnens forsvarer, Anne M. Evenrud, uttalte at hun ikke hadde noen kommentar til dommen. Ifølge dommen var kvinnen åpen for å gi informasjon om bakmenn. VG har spurt påtaleansvarlig hva politiet gjorde med denne informasjonen.\Påtaleansvarlig forklarte at politiet ikke etterforsket noe bakmannsapparat i denne saken. Dette ble begrunnet med at det er tidkrevende og kan være vanskelig å nå frem med. Innførselen i seg selv er grunnlaget for dommen, og det har en allmennpreventiv effekt, ifølge Øksby. På spørsmål om forsvarerens syn på at politiet ikke etterforsket bakmennene, svarte Evenrud at hun ikke hadde noen kommentar utover at hennes klient fikk en mildere straff, delvis på grunn av hennes samarbeidsvilje. Påtalemyndigheten foreslo en straff på to år og fem måneder i fengsel, men retten dømte henne til to års fengsel. Stenersen Øksby opplyste at påtalemyndigheten ikke vil anke dommen. Denne saken reiser spørsmål om prioriteringer i politiets arbeid med narkotikasaker, og om de allmennpreventive effektene av å dømme enkeltpersoner som smugler narkotika, uten å etterforske kriminelle nettverk som står bak.\Denne saken illustrerer utfordringene politiet står overfor når det gjelder å bekjempe narkotikakriminalitet, spesielt når det gjelder å etterforske komplekse nettverk. Det er en avveining mellom ressursbruk og ønsket om å ramme de mest sentrale aktørene. Å prioritere enkeltindivider som smugler narkotika kan ha en umiddelbar effekt, men det etterlater ofte de kriminelle bakmennene ustraffet, og dermed fortsetter narkotikasmuglingen. Saken gir også et innblikk i motivasjonen bak narkotikasmugling, der økonomisk press og personlige problemer kan være en viktig faktor. Det er et eksempel på hvordan sårbarhet kan utnyttes av kriminelle nettverk. Kvinnes samarbeidsvilje, som førte til en mildere straff, understreker viktigheten av å vurdere individuelle omstendigheter i rettsbehandlingen. Samtidig reiser det spørsmål om hvorvidt slike faktorer bør veie tyngre enn ønsket om å bekjempe de kriminelle nettverkene som står bak narkotikatrafikken. Dette er en viktig diskusjon i rettsvesenet, og det er avgjørende at politiet og rettsvesenet fortsetter å vurdere og justere strategier for å bekjempe narkotikakriminalitet på en effektiv og rettferdig måte





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Narkotika Kokain Smugling Fengsel Politi

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Kvinne flyktet byen etter at eks delte intim videoNå er en mann i 30-årene dømt for deling av sexvideo.

Les mer »

Kvinne dømt for kokainsmugling – Politiet etterforsket ikke bakmennEn 23 år gammel kvinne er dømt til fengsel for smugling av over et kilo kokain. Politiet valgte ikke å etterforske bakmennene i saken.

Les mer »

DNA-jubel i USA: Ukjent kvinne identifisert etter 49 årDNA-test løste mysteriet om forsvunnede Marion McWhorter (21). Politiet tror at hun ikke forsvant frivillig.

Les mer »

DNA-jubel i USA: Ukjent kvinne identifisert etter 49 årDNA-test løste mysteriet om forsvunnede Marion McWhorter (21). Politiet tror at hun ikke forsvant frivillig.

Les mer »

DNA-jubel i USA: Ukjent kvinne identifisert etter 49 årDNA-test løste mysteriet om forsvunnede Marion McWhorter (21). Politiet tror at hun ikke forsvant frivillig.

Les mer »

DNA-jubel i USA: Ukjent kvinne identifisert etter 49 årDNA-test løste mysteriet om forsvunnede Marion McWhorter (21). Politiet tror at hun ikke forsvant frivillig.

Les mer »